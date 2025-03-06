崇越去年業績衝高今年再拚高 集團副董：美國強化服務
崇越（5434）今日舉辦35週年媒體交流會，其中崇越集團副董事長賴杉桂提到，崇越去年業績衝高，今年再拚高，期許美國強化服務，今年在美國增設石英檢驗室來強化在地服務。
崇越董事長潘重良也指出，跟著客戶海外佈局，包含美國、歐洲、日本都有佈局，美國去年市場佈局成績亮眼獲利率也讓人驚艷，隨著產業投資美國，未來半導體發展需求公司比別人佈局更快，除了美國亞利桑那2021年成立子公司，也早已在去年7月於達拉斯設立美國第二個辦事處，成立三年美國佈局已出現獲利，期許集團後續在新加坡、東南亞等地越南泰國等持續推進接案，泰國預計近二月設立辦事處因應需求，協助客戶設廠所需。印度方面配合塔塔集團推進當地佈局等持續挑戰營運高峰。
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