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劉德音出任美光董事 有無違反競業禁止？

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電前董事長劉德音擔任美光董事 ，將加深台積電與美光雙方更密切合作。（美聯社）
台積電前董事長劉德音擔任美光董事 ，將加深台積電與美光雙方更密切合作。（美聯社）

台積電前董事長劉德音美光延攬擔任董事，是他自台積電退休後首次出任國際公司董事職務，外界可能質疑這會不會觸及競業禁止條款？據調查，台積電因台積電創辦人張忠謀堅持不生產記憶體，台積電和美光並非競爭公司，屬於不同領域，因此未涉及違反競業禁止條款。

近年來台積電與美光密切合作，因此劉德音加入美光董事會，有利促進雙方更緊密的合作。

去年11月劉德音獲頒潘文淵獎時，即透過他退休後最想做的事是要創業，並非是想賺錢，因為自己的長處就是推動某些事情，因而考慮成立工業政策類的智庫。

稍早劉德音宣布攜手美國加州大學柏克萊分校共同籌組「科技競爭力與產業政策中心」（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center，簡稱 TCIP），將致力推動美國先進科技的發展與製造競爭力。

加州大學柏克萊分校表示，成立TCIP的主要目標，提供獨立學術的專業建議，協助決策者制定技術政策，用以確保美國在科技研發（R&D）及先進製造領域的全球領導地位。

美光近來積極推進先進製程，除擴大市占外，也以成為全球高頻寬記憶體龍頭（HBM）為目標，其中最為關鍵是HBM最為核心的邏輯元件，在進入HBM4後，必須有更先進的邏輯元件和先進封裝結合，延攬劉德音進入董事會，有利於與台積電更緊密合作，助其達成龍頭目標。

劉德音 台積電 美光

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