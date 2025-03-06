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三星最強中階機來了 新款Galaxy A系列3月下旬開賣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

三星電子致力推出豐富產品陣容，滿足消費者多元需求，其中，Galaxy A系列以親民價格便能擁有旗艦級規格的高性價比特色，廣獲市場青睞，不論於全球或台灣皆常登手機熱銷寶座。Galaxy A55 5G自去年3月上市，已蟬聯10個月台灣Android手機銷售之冠，更是台灣2024年度最熱賣的智慧型手機。這次，三星再度實現為消費者打造出色行動體驗的承諾，宣布在台推出Galaxy A56、A36、A26，不僅皆為5G機款，同時導入Awesome Intelligence創新應用以及升級的硬體規格，讓消費者輕鬆開啟AI新生活。

Galaxy A56 5G、Galaxy A36 5G和Galaxy A26 5G首次配備專屬行動人工智慧－Awesome Intelligence，以強大、有趣且易於使用的工具為用戶開啟智慧生活；此外，在One UI 7的支援下，該功能更將進一步為用戶推升搜尋和視覺體驗。當在網路上看到感興趣的事物，透過「搜尋圈」手指一圈便能立刻獲得相關資訊；逛街時聽到好聽的音樂也能快速辨識歌曲。升級版「物件橡皮擦」透過AI精準判別欲擦除的物件一鍵消除，不再擔心路人攪局壞了旅遊回憶。看到社群網美照也想打造自己的時尚大片？「自拍濾鏡效果」可快速複製照片風格，並自由調整對比、飽和度、色調，輕鬆變成調色大師。而當跑咖打卡時遇到惱人的反光或陰影，「智慧相片編輯」可自動偵測並提供專業的實用建議，快速提升影像質感。

Galaxy A56、A36、A26 5G預計3月下旬起於全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。Galaxy A56 5G推出夜遊黑、賞櫻粉、鐵馬灰、野營綠4款顏色，容量12GB+256GB，建議售價NT$17,990；8GB+256GB版本提供夜遊黑、賞櫻粉、鐵馬灰3色選擇，建議售價NT$16,990，Galaxy A36 5G其8GB+256GB版本提供秘境黑、夜光紫、滑雪白3款顏色，建議售價NT$14,990；8GB+128GB則有秘境黑、夜光紫、滑雪白、極光綠4色選擇，建議售價NT$13,990，Galaxy A26 5G容量為8GB+128GB，提供深潛黑、浪花白、度假綠3款顏色，建議售價NT$11,990。

5G 三星電子

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