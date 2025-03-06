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親民AI手機來了！三星Galaxy A56、A36、A26 3月下旬全台開賣

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
三星A系列在台灣市場屬於熱銷、長銷機種，三星6日宣布，在台推出Galaxy A56、A36、A26，不僅皆為5G機款，同時導入Awesome Intelligence創新應用以及升級的硬體規格。（取材自三星官網）
三星A系列在台灣市場屬於熱銷、長銷機種，三星6日宣布，在台推出Galaxy A56、A36、A26，不僅皆為5G機款，同時導入Awesome Intelligence創新應用以及升級的硬體規格。（取材自三星官網）

三星A系列在台灣市場屬於熱銷、長銷機種，三星6日宣布，在台推出Galaxy A56、A36、A26，不僅皆為5G機款，同時導入Awesome Intelligence創新應用以及升級的硬體規格。Galaxy A56、A36、A26 5G預計3月下旬起於全台三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣。

三星表示，Galaxy A56 5G、Galaxy A36 5G和Galaxy A26 5G首次配備專屬行動人工智慧－Awesome Intelligence，以強大、有趣且易於使用的工具為用戶開啟智慧生活；此外，在One UI 7的支援下，該功能更將進一步為用戶推升搜尋和視覺體驗。

例如當在網路上看到感興趣的事物，透過「搜尋圈」手指一圈便能立刻獲得相關資訊；逛街時聽到好聽的音樂也能快速辨識歌曲。升級版「物件橡皮擦」透過AI精準判別欲擦除的物件一鍵消除，不再擔心路人攪局壞了旅遊回憶。「自拍濾鏡效果」可快速複製照片風格，並自由調整對比、飽和度、色調，輕鬆變成調色大師。而當跑咖打卡時遇到惱人的反光或陰影，「智慧相片編輯」可自動偵測並提供專業的實用建議，快速提升影像質感。

Galaxy A56 5G進一步支援更豐富應用，「自動剪輯」透過AI剪輯精彩片段，自動生成吸睛社群短影音。多人合照不怕有人閉眼，拍完換上「最佳臉部表情」，供用戶選出最上鏡LOOK，張張成為社群焦點。

為陪伴消費者探索每日精彩不間斷，Galaxy A56、A36、A26 5G規格與耐用性再進化。Galaxy A56、A36 5G充電提升至45W超快速充電2.0。Galaxy A26 5G升級支援IP67防塵防水，機身背面也改採玻璃材質。

5G AI 三星 社群

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