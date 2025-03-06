神基推出新一代AI全強固筆記型電腦 協助軍警人員應對工作挑戰

神基（3005）控股旗下子公司神基科技（Getac）6日宣布推出新一代 B360 和 B360 Pro 全強固筆記型電腦，針對公共安全、公用事業及國防等產業的專業人員，提供強大且多功能的解決方案，幫助他們應對日常工作的各種挑戰。

新一代 B360 和 B360 Pro結合全強固型設計與多項創新技術升級，其中包括最新的 Intel Core Ultra Series 2 處理器與 Intel AI Boost 技術，讓用戶能透過內建的邊緣 AI (Edge AI) 技術，快速且無縫地執行各項任務。Getac近期與客戶合作進行測試，結果顯示，搭載Llama 3.1 8B語言模型AI文字轉報告應用，在B360上運行時僅需數秒，即可將大量文字轉化為完整報告。如此強大的邊緣 AI (Edge AI) 效能，相較於雲端AI (Cloud AI)，具有顯著的營運優勢，尤其適用於需要即時處理、高度數據隱私與安全性、離線作業能力，以及注重成本效益等場景。

新一代 B360 和 B360 Pro 配備多種擴充的 I/O 選項，包括最高兩個 Thunderbolt 4 連接埠，以實現極速數據傳輸。搭載LifeSupport 熱插拔電池技術，可減少班次中途充電需求，大幅提升生產力。此外， WiFi 7提供比 WiFi 6 快5倍的數據傳輸速度，並將延遲降低最多 60%，帶來更流暢的連線體驗。

B360 Pro 標準配備為雙高容量電池，並可選配 NVIDIA Quadro RTX A500 4GB 獨立顯卡，既提升視覺效果，又保持卓越的運算效能。此外，B360 Pro 還提供可擴充媒體插槽，根據需求可增加第三顆 SSD (最高支援6TB 儲存)、第三顆電池、DVD 光碟機或藍光光碟機。

新一代 B360 及 B360 Pro 針對不同產業提供專屬配置，並可進一步提供硬體、軟體、配件及服務等多方面客製化選項，打造符合特定應用需求的解決方案，即使是小批量訂購，客戶仍能確保設備規格完全符合實際使用情境。以下是幾個關鍵產業應用範例：

對於警察巡邏單位等公共安全專業人員而言，情境感知 (Situational Awareness) 至關重要，執法人員藉由 Getac 強固型設備，在行動中獲取安全、快速的數據存取與即時情報更新。公共安全機構可根據需求客製化新一代 B360， 選擇專屬軟體、硬體、配件與服務方案，全面提升情境感知能力，例如可選配Getac Geolocation軟體，提供更精準的定位資訊，也能導入多重身份驗證機制 (如密碼、RFID 讀卡機和指紋辨識器)，確保用戶無縫存取裝置，同時維持數據安全標準。其他配件還包括安全車載擴充底座及高容量電池，進一步提升設備在行動環境中的適用性，將停機時間降至最低。

新一代 B360 專為偏遠地區與惡劣天候下的行動GIS、測繪及地理勘測任務而設計，通過 MIL-STD-810H、MIL-STD-461G、IP66認證，具備 6 英尺 (1.8公尺) 抗摔耐衝擊能力。 此外，選配項目如安全背包可提升便攜性、Getac Virtual GPS Utility 軟體可同時管理最多5個GPS應用，提供快速且穩定的定位支援。若需要更高精度，B360 亦可選配高精度 GPS 模組與天線，確保定位準確度達到極致。

在國防領域，指揮官透過 Getac 強固型設備，獲取即時情資、整合軍事數據與安全通訊，以支援關鍵決策並有效應對威脅。新一代 B360 Pro 標配長效電池，確保在任務執行環境中穩定運行，而選配的安全車載擴充底座，可迅速將任何車輛升級為行動指揮中心。此外，B360 Pro 亦可根據需求客製化，支援最多2個PCMCIA插槽 (標配一個)，無需額外轉接器，即可進一步提升設備功能。

神基控股暨神基科技董事長黃明漢表示：「隨著開源技術和混合專家模型（MoE）的普及速度迅速提升，我們與產業客戶合作，共同開發創新的垂直市場 AI 應用，幫助他們充分發揮這些技術的營運優勢。這些技術突破將推動強固型邊緣AI裝置 (如新一代 B360及 和B360 Pro) 的需求，並加速AI在公共安全、公用事業及國防領域的應用與普及。我們的產業專屬解決方案與客製化能力，讓客戶在選擇適用於特定應用情境的設備時，擁有更大的主導權，進而提升生產力並加速投資回報。」

新一代 B360 與 B360 Pro 將於4月上市。