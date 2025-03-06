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影／台積電赴美 陳其邁掛保證「投資高雄計畫沒改變」
外界擔憂台積電赴美加碼投資恐影響高雄設廠計畫，市長陳其邁今早表示，台積電P2廠明年營運、約1600人馬上要進駐高雄，P3已經動工興建、P4、P5也即將開始動工；「我可以明確告訴大家，投資高雄計畫沒有改變」。
高雄市長陳其邁今早針對台積電議題發表意見。他表示，昨天高雄市政府環評會已經通過台積電P4、5廠環評，台積電同仁也非常明確表示，他們投資高雄的計畫不變，會如期如旨進行；目前P1廠預計今年會開始營運，P2在明年（營運），P3已經動工興建、P4、P5也即將開始動工。
陳其邁說，配合台積電整體投資高雄、投資台灣計畫，包括周邊之前進駐的英特格、德商默克等各大設備供應商已經齊聚高雄，希望藉由台積電先進製程投資高雄，讓高雄的半導體生態系能結合行政院半導體S廊道計畫，形成一個最具韌性及具競爭力的半導體產業聚落。
陳其邁強調，這幾天很多媒體報導，對於台積電的美國投資，有很多不同揣測，以高雄建廠進度跟相關計畫而言，「我可以明確告訴大家，投資高雄的計畫沒有改變」。
陳其邁今早主持仁武區灣內公共托嬰中心啟用儀式，他也透露，仁武區人口成廠非常快，目前9.9萬人，其中台積電P1廠員工陸續進駐，台積電P2廠約1500、1600人也馬上要進駐高雄，居住區域大致集中在左營、楠梓及仁武，所以仁武有非常多外來人口，產生公托及學校需求。
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