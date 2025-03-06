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安提國際將於GTC 2025展出AI代理技術 爲邊緣AI注入新動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安提國際將於GTC 2025展出AI代理技術，賦能邊緣AI創新應用。圖／安提國際提供
安提國際將於GTC 2025展出AI代理技術，賦能邊緣AI創新應用。圖／安提國際提供

全球邊緣AI解決方案領導廠商安提國際（Aetina）將於3月17日至21日舉行的GTC 2025，展出 SuperEdge AEX-2UA1 NVIDIA MGX 短機身邊緣AI伺服器及採用NVIDIA Jetson Orin 模組的輕巧高效能DeviceEdge系列邊緣AI解決方案。這些創新產品充分彰顯安提國際推動代理型AI（Agentic AI）應用發展的承諾，賦能企業AI代理人在各行各業助力企業實現自動化決策，提升運營效率。

安提的SuperEdge AEX-2UA1邊緣AI伺服器滿足企業部署私有大型語言模型（LLMs）AI代理日益高漲的需求。這款NVIDIA MGX 短機身伺服器，搭配生成式AI功能和檢索增強生成（RAG）技術，重新定義企業邊緣AI應用，能實現智能自主決策、即時響應和強大的數據隱私與安全保護。

AEX-2UA1 的主要特點包括 :加速的邊緣運算效能：透過NVIDIA NVLink的GPU雙向互連技術，進行雙NVIDIA加速卡運算，釋放強勁運算效能潛力，適用於大型語言模型與生成式 AI 工作負載。

效能的可靠性：單插槽伺服器，整合Intel® Xeon® 6700系列強大的效能核心（P-cores）。先進的擴展性：採用NVIDIA MGX模組化伺服器架構，相容於NVIDIA新一代Blackwell架構GPUs。

空間優化設計：短機身機構設計，能靈活部署於短機身機架、標準機架等多種企業數據中心環境。數據安全性：本地端AI運算架構，特別適用於注重資料隱私的關鍵型任務與行業，如醫療、金融與5G電信等。

安提表示，DeviceEdge系列搭載全面性的NVIDIA Jetson Orin模組，專為機器人、視覺人工智慧和嵌入式邊緣運算，提供輕巧高效能的AI運算系統。身為NVIDIA菁英級合作夥伴，安提推出支援最新NVIDIA JetPack 6.2軟體開發套件的Jetson Orin Nano與Jetson Orin NX的Super Mode解決方案，提升兩倍生成式 AI 推論效能，可驅動高感知、準確的互動式視覺AI代理人，協助各行各業打造智能助手，提升客製化服務與生產效率。

AI NVIDIA 人工智慧 伺服器

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