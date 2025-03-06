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美光延攬劉德音擔任董事 加速AI布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電前董座劉德音。圖/本報資料照片
台積電前董座劉德音。圖/本報資料照片

美光科技（Micron）宣布任命台積電前董事長劉德音出任董事。美光表示將藉其豐富經驗，有助美光在擴展業務的過程中，因應AI從資料中心到邊緣運算的成長機會。

劉德音在台積電任職超過30年，目前是J&M Copper Beech Ventures董事長。這也是劉德音去年6月退休後，首次出任國際公司董事職務。

美光董事長、總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra發布新聞稿表示，劉德音是一位具有遠見的領導者，擁有深厚的技術專業知識和商業敏銳度。他在全球最先進精密的半導體公司擔任領導職位已有數十年，並且擁有大規模的晶圓廠營運經驗。這些經驗有助美光在擴展業務的過程中，因應AI從資料中心到邊緣運算的成長機會。

美光同時任命今年5月將退休的德勤（Deloitte Touche Tohmatsu）資深稽核和簽證合夥人 Christie Simons 加入其董事會。

劉德音稍早也宣布攜手美國加州大學柏克萊分校共同籌組「科技競爭力與產業政策中心」（Technology Competitiveness and Industrial Policy Center，簡稱 TCIP），將致力推動美國先進科技的發展與製造競爭力。

加州大學柏克萊分校表示，成立TCIP的主要目標，提供獨立學術的專業建議，協助決策者制定技術政策，用以確保美國在科技研發（R&D）及先進製造領域的全球領導地位。

劉德音指出，過去數十年的全球化趨勢，使得高科技產品的上游研究與下游製造脫鉤，導致創新未必能順利轉化商業化成果，甚至侵蝕美國在科技技術的領導地位，動搖經濟實力和國家安全。他強調：「 美國需要制定一項完整的國家戰略，來加強從基礎研究到產品開發和製造的完整管道，確保技術能成功導入市場。 」

劉德音 美光 美國

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