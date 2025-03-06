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南台灣305地震 台積電廠區未達疏散標準

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

5日晚間21時27分左右南部地區發生芮氏規模5.2有感地震，震央位於台南市政府東北東方37.2公里（位於台南市楠西區），地震深度14.3公里。引發外界關注台積南台灣廠區影響，台積電（2330）5日深夜提到，廠區未達疏散標準。

依據官方訊息最大震度4級地區為高雄市、台南市，嘉義縣。最大震度3地級區為嘉義市，雲林縣，台中市，彰化縣。

台積電 地震

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