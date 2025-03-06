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中華電信與愛立信於MWC 簽署5G-Advanced合作備忘錄

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

中華電信（2412）與愛立信共同於MWC2025中，宣布簽署2025 5G-Advanced次世代網路演進合作備忘錄，強化雙方2025年在行動通訊領域的合作。雙方將共同加速和探索5G與5G-Advanced的市場和機會，聚焦5G獨立組網（SA）、5G-Advanced網路演進及網路應用程式介面（API）等三大關鍵領域，也象徵向6G邁進重要一步。

愛立信指出，5G SA的優勢在於更低的延遲和可程式化的特性，能更靈活地創建服務和網路切片（Network Slicing），使消費者享受客製化及創新的行動服務。中華電信將與愛立信持續探索5G SA市場，聚焦基於5G SA的差異化連接服務應用案例，實現5G SA在消費者和企業市場的商業化。雙方將在今年合作推動多項5G SA的創新應用、服務和解決方案試驗。

中華電信與愛立信將共同打造5G-Advanced高效能可程式化網路，以先進網路定位能力、任務和時間關鍵型通訊、空對地通訊和鐵路通訊能力，推動延展實境（XR）、遠端控制、輕量版5G（RedCap）應用的商業機會。

同時，愛立信提到，5G-Advanced還可透過增強架構和標準化AI解決方案，提升RAN的自動化能力，提升網路能源效率、負載平衡、並優化網路管理。中華電信將透過愛立信智慧自動化平台與無線網路應用程式，提升服務管理和協作，並共同推動可程式化網路，以AI優化營運和服務。

中華電信與愛立信也將運用網路API，加強防詐及探索其他差異化服務的應用案例。開放網路API能幫助應用程式開發商輕鬆接取網路能力，加速開發創新服務和功能。

5G 中華電信 愛立信

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