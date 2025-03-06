蘋果新品連發 推M3 Ultra晶片、M4版輕薄筆電
蘋果公司（Apple）今晚在官網發表多項新產品，包括自研晶片M3Ultra、全新桌上型電腦Mac Studio、搭載M4晶片的輕薄筆記型電腦MacBook Air，搶攻專業級工作者與換機用戶。
蘋果硬體技術資深副總裁史羅吉（Johny Srouji）透過新聞稿表示，M3 Ultra是蘋果可擴展系統單晶片（SoC）架構的巔峰之作，專為需要運行最複雜多執行緒與高頻寬App的使用者而設計。
M3 Ultra是歷來效能最強的Mac晶片，配備32核心中央處理器（CPU）、80核心繪圖處理器（GPU）、雙倍的神經網路引擎核心，效能最高可達M1 Ultra的2.6倍，並支援個人電腦歷來最大的、超過0.5TB的統一記憶體。
蘋果今天也推出全新桌上型電腦Mac Studio，是歷來最強大的Mac，搭載M4 Max和全新M3 Ultra晶片，具備強大的人工智慧（AI）能力，能夠完全在記憶體中執行超過6000億參數的大型語言模型（LLM），是歷來個人電腦中最高。Mac Studio售價新台幣6萬7900元起。
M4 Max中的GPU首度將蘋果先進的繪圖處理架構帶入Mac Studio，包括「動態快取」、「硬體加速網格著色技術」和「第二代光線追蹤引擎」，可帶來更順暢的內容創作和遊戲體驗。
搭載M4 Max的Mac Studio最低配備36GB統一記憶體，最高可支援128GB，使用者可以快速而精確地整理數千張圖像，並製作包含數百個音軌、外掛模組和虛擬樂器的複雜編曲，即時處理所有任務。
此外，蘋果還更新旗下最受歡迎的輕薄筆電MacBook Air，換上M4晶片，具備最長18小時的電池續航力、1200萬像素「人物居中」相機，最多可支援2台外接顯示器，台灣售價3萬4900元起，比以往降價1000元，將於日後在台灣開放訂購。
蘋果指出，M4晶片配備強大的神經網路引擎，能提升執行AI任務的速度，相比搭載M1的MacBook Air最快可達3倍，大幅提升自動強化畫質或移除影片背景雜音等任務的處理速度。
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