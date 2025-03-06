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中華資安 推多合一防駭服務

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華資安國際總座洪進福表示，攜Radware推多合一網站防護服務。中華資安國際／提供
中華資安國際總座洪進福表示，攜Radware推多合一網站防護服務。中華資安國際／提供

中華資安國際（7765）昨（5）日宣布擴大與全球多雲環境應用安全與交付解決方案領導廠商Radware®的合作夥伴關係，雙方簽署資安託管服務（MSSP）協議，強強聯手，推出WAAP多合一網站應用與API防護服務，以多合一、一站式守護企業應用程式安全。

中華資安國際是中華電信集團旗下的資安專業服務公司，亦是台灣MSSP資安專業服務商領導品牌。

台灣身處地緣政治熱點，一直是全球駭客主要網攻目標，近期親俄駭客組織 NoName057 持續對台發動阻斷服務攻擊（DDoS），包括政府、金融單位與高科技業皆為攻擊目標。同時隨著網路科技日新月異，軟硬體持續不斷更新，企業網站面臨防不勝防的網站應用程式零日漏洞（zero-day vulnerability），使得企業曝露在駭客勒索、資料外洩的高風險危機。

中華資安國際表示，為解決企業痛點，攜手Radware推出WAAP服務，提供包含應用程式層DDoS防護、CDN（內容傳遞）、WAF（Web應用程式防火牆）、機器人防護及API保護等功能，透過AI驅動防禦Web機器人攻擊、OWASP（開放網路軟體安全計畫）Top10弱點和API（應用程式介面）漏洞，結合國內最強的中華資安國際SOC 24/7專家團隊，協助客戶守護網站安全零時差。

中華資安國際總經理洪進福表示，雙方強強聯手，拓展產品線並提升服務品質，為客戶提供多層次防禦服務。

目前中華資安國際已為超過300多家大型企業、四萬多家中小企業，以及百萬的個人和家庭用戶提供網路安全服務，客戶涵蓋政府機構、金融機構、高科技公司、醫療、零售及關鍵基礎設施等。

Radware亞太區業務副總Yaniv Hoffman指出，擴大與中華資安國際合作，將進一步鞏固台灣企業在全球市場中的網路安全競爭力，不僅幫助企業有效應對威脅，還能提升關鍵資產的安全性，為台灣市場創造雙贏局面。

機器人 資安 駭客

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