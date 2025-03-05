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天藍色太美了！蘋果發表全新搭載M4晶片MacBook Air
果粉是可以這麼幸福的嗎！本週蘋果新品狂發，稍早又在官網宣布發表推出全新搭載強大M4晶片的MacBook Air，同樣有13、15吋2種尺寸選擇，升級了為使用Apple Intelligence完整功能做好萬全準備的更強大規格，並推出全新超夢幻的天藍色款式，重點是起售價竟然比上一代還便宜了1,000元，13吋機型只要34,900元起，教育優惠價更只要31,400元起就能入手，將於日後在台開放訂購。
全新的M4晶片配備強大的10核心CPU和最多10核心GPU，且支援高達32GB的統一記憶體。與M1版本相比，性能提升高達2倍，大大提升執行AI任務的速度，電池續航力依舊維持長達18小時。
全新天藍色外觀設計，是優雅而帶有金屬光澤的淺藍色，加上原本的經典的午夜色、星光色和銀色，為用戶提供更多樣的選擇。
喜愛MacBook Air的使用者大多經常有行動工作、學習的需求，M4版MacBook Air升級了視訊功能，與MacBook Pro同樣配備了1,200萬像素的「人物居中」相機，並支援「桌上視角」功能，可同時顯示使用者與俯視桌面的視角，這2個功能都能讓視訊通話體驗更流暢、更有互動性。
除了內建的Liquid Retina顯示器外，M4版MacBook Air這次也拓展了更強大的外接能力，這次可連接最多2部外接6K顯示器，提升多工處理能力，非常適合商務人士，或任何需要多台顯示器來多工執行各種app的使用者。
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