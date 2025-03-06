鴻海獨吃新款iPad Air訂單

鴻海（2317）大客戶蘋果本季新品一波波，包括新款iPad Air與iPhone 16e，接下來又要發布新款搭載M4晶片的MacBook Air等。尤其新款的iPad Air與iPhone 16e都是鴻海獨家操刀，成為輝達（NVIDIA）AI伺服器之外，推升鴻海本季業績表現不俗的另一大動能。

蘋果美國時間4日無預警推出搭載M3晶片、專為Apple Intelligence打造的iPad Air新品，提供11吋、13吋兩款機型，採用新晶片但價格維持與前代相同，11吋起售價1.99萬元起，13吋機型則為2.69萬元起，並且推出專為iPad Air設計的新版巧控鍵盤。

蘋果無預警推出新iPad Air後，接下來可能再掀新產品發表高潮。