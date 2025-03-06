雲端四強資料中心來了 森崴、泓德迎綠電大商機

繼Google後，亞馬遜AWS、微軟與Meta也傳將來台設置AI資料中心，四大雲端服務供應商（CSP）齊聚台灣，加上輝達與超微也考慮跟進，將帶動台灣綠電需求暴增，森崴能源（6806）、泓德能源、雲豹能源、來穎等綠電與儲能相關業者將迎來大商機。

台灣已成為全球AI資料中心供應鏈重心，加上許多國際大廠紛紛來台投資，使得綠電需求一夕暴漲，綠電供給不僅相當吃緊，價格也愈來愈好，使得綠電銷售成為一門好生意。

業界人士估算，四大CSP與輝達、超微都來台設置AI資料中心，每年所需綠電高達近百億度，惟目前台灣綠電產出速度仍遠遠趕不上市場需求，加上不止CSP要大量採購綠電，台灣自身的科技業者如台積電也會搶購綠電，以此研判，未來綠電價格欲小不易。

目前包括雲豹能源、泓德能源、森崴能源等台灣綠電三雄，不僅擁有自己的太陽能光電案場，旗下也均有綠電銷售公司，而且頗具規模，勢必會成為外商來台採購綠電的優先對象，因此也將受惠最大。

除綠電業者外，儲能需求亦有望同步提升。其中，錸寶子公司來穎已在台灣及大陸兩地提供完整的模組製造能力，穩定客戶異地生產備援的需求。

來穎看好儲能貨櫃的市場前景，2024年更完成配備大型天車設施的儲能工廠擴線，成為台灣少數具有一條龍大量貨櫃組裝能力的業者，強化超充站儲能櫃與大型儲能案場的建置接案，未來將逐步擴大相關業務合作。