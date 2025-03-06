雲端四強資料中心統統來了 引爆新一波伺服器拉貨潮

亞馬遜AWS、微軟、Meta等雲端服務巨頭都正規劃將旗下大型AI資料中心落地台灣，不約而同相中桃園，加上Google已在彰化設立資料中心，全球四大雲端服務供應商（CSP）台灣AI資料中心全數到位，引爆新一波AI伺服器拉貨潮，鴻海（2317）、廣達（2382）等代工廠可望又有訂單上門。

亞馬遜AWS、微軟、Google及Meta積極衝刺AI，今年資本支出持續創新高，合計逾3,200億美元（約新台幣10.49兆元），台灣身為全球AI伺服器供應鏈要角之餘，Google已落腳彰化設立資料中心，就近提供服務。

Google搶頭香在台灣設立資料中心之後，亞馬遜AWS、微軟及Meta也將在台設立大型AI資料中心，據了解，三大廠不約而同相中落腳桃園A-Top新嶺雲端數據園區。

全球四大CSP台灣AI資料中心到位 圖／經濟日報提供

A-Top新嶺雲端數據園區由AAM睿亞投資集團打造，已投入200億元資金，預估2030年總投資金額將達500億元，已經吸引新加坡最大跨國企業吉寶集團（Keppel）、美商超大規模資料中心供應商進駐，並成立在台首座IDC。

市場盛傳，亞馬遜AWS、微軟、Meta等大廠旗下AI資料中心預計2026年陸續進駐A-Top新嶺雲端數據園區，正式落地台灣。對於相關傳聞，睿亞投資董事長賴義霖未正面回應。

亞馬遜AWS先前已釋出規劃2025年初在台灣推出AWS基礎設施區域（Region）的訊息，預期新的AWS亞太（台北）區域將讓開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融、非營利組織透過位於台灣的資料中心執行應用程式。至於最新進度，亞馬遜AWS表示「有更進一步的消息會讓大家知道」，落地哪裡，則沒有評論。

Google在台灣建立資料中心，2013年啟用，並規劃在台南、斗六都有買地擴張的計畫。Google為資料中心在台採購綠電，去年宣布投資永鑫能源1GW（10億瓦）產能。Google去年也首度揭露，彰化資料中心對台灣年貢獻產值突破49億美元。

法人表示，各大科技巨頭加大投資力道，反映AI資料中心供給仍遠跟不上需求，資料中心落地台灣，鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等AI伺服器協力廠將掌握地利優勢，出貨前景看旺。鴻海為亞馬遜AWS及微軟主力AI伺服器協力廠；廣達則掌握Google、微軟及亞馬遜AWS的AI伺服器訂單；緯穎前三大客戶為亞馬遜AWS、微軟、Meta；英業達在AI伺服器已掌握四大美系CSP廠訂單。

A-Top新嶺雲端數據園區占地7公頃，園區各區加總的建置容量將超過100MW（百萬瓦）資料中心，可容納1.2萬個機櫃，已推出16MW，進駐率逾七成。