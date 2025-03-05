台南市楠西區晚間四級地震 南科測得3級、無影響

台南市楠西區5晚間21時27分許發生芮氏規模5.2、深度14.3公里地震。南科管理局局長鄭秀絨表示，台南園區測得3級、高雄園區為2級，未達人員疏散標準，且園區內廠商均無影響。

根據中央氣象署發布的地震資訊，這起地震，台南市、高雄市及嘉義縣部分地區最大震度為4級。台南是為：楠西區、曾文區、新化區及善化區。高雄市為甲仙區，及嘉義縣大埔、番路兩鄉。