中華信評：台積電增加對美投資 初期獲利能力恐轉弱

中華信評今天表示，台積電（2330）大舉增加對美投資的計畫，長期而言將為其帶來策略優勢，包括強化供應鏈的韌性與就近服務主要客戶，從而部分抵銷該公司面臨的地緣政治與貿易不確定性；不過，該公司的獲利能力與自由營運現金流量在廠房興建期間與量產初期卻也可能因此轉弱。

台積電(twAAA/穩定/twA-1+)於3月4日宣布有意將對美投資的金額增至1,650億美元，較該公司先前公布的金額增加了1,000億美元。除了先前公告的三座先進製程晶圓廠外，此筆額外投資包括興建三座晶圓廠，兩座先進封裝設施，以及一座主要研發中心。

新的投資計畫若執行順利，將有助於台積電降低其資產長期集中在台灣的風險，進而緩解地緣政 治與貿易政策風險。不過中華信評認為，由於台積電大幅提高對美投資的規模，該公司的新建產能將需要更多時間，方能實現與其國內製造產能相當的獲利能力。台積電在先前的指引中指出，未來五年其毛利率將被稀釋 2%至 3%。而中華信評現在認為，由於台積電在美國需要更長時間為更多生產設施建立穩固的供應鏈，並抵銷美國更高的營運成本，因而可能需要更久的時間提升其營業利潤率。

中華信評認為，儘管投資的時間表仍不明確，但台積電強健的資本結構與現金流量可吸收更高的資本支出，而不會因投資而使其資本結構遭到大幅削弱。因為中華信評預期，台積電將維持審慎的海外產能擴張步伐，且其產能將配合市場需求進行調整。中華信評對台積電的假設情境分析顯示，即使2025年至2027年將資本支出提高至每年500億至550億美元，該公司應仍可在強健的獲利能力與營運現金流量支持下維持淨現金部位。此外，中華信評預測，台積電大部分的支出將用於支應採用先進製程產能，以滿足美國在未來幾年對人工智慧等快速成長的高效能運算應用強勁的市場需求。