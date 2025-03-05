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台南芮氏規模5.2地震！南科台南園區、高雄園區廠商營運未受影響

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
針對5日晚間9時27分台南發生芮氏規模5.2地震，南科管理局表示，經測得台南園區為三級、高雄園區兩級，目前廠商營運均無受到影響。 示意圖。圖/AI生成
針對5日晚間9時27分台南發生芮氏規模5.2地震，南科管理局表示，經測得台南園區為三級、高雄園區兩級，目前廠商營運均無受到影響。 示意圖。圖/AI生成

針對5日晚間9時27分台南發生芮氏規模5.2地震，南科管理局表示，經測得台南園區為三級、高雄園區兩級，目前廠商營運均無受到影響。

據中央氣象署最新資訊，5日晚間9時27分發生芮氏規模5.2地震，地震深度14.3公里，震央位於台南市政府東北東方37.2公里（位於台南市楠西區），最大震度台南市、高雄市、嘉義縣4級。氣象署也對嘉義市、嘉義縣、台南市發布國家級警報。

地震

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