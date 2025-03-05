研調：電信商拓固定無線接入服務 估規模年增33%

研調機構集邦科技最新報告指出，隨著美國電信商T-Mobile、Verizon轉移營運重心至建置成本較低的固定無線接入（FWA）服務，以及印度業者在鄉村積極布建5G FWA基地台，預計2025年全球FWA市場規模年增33%，達720億美元。

集邦指出，美國電信商近年從同步部署光纖與固定無線接入（FWA），轉為逐漸聚焦5G FWA發展；印度市場是另一項驅動全球固定無線接入服務滲透率成長的主要因素。

集邦認為，主要電信商積極推動5G FWA服務，可望帶動目前5G新空中介面（NR）停滯不前的用戶滲透率。台灣廠商在FWA服務的布局主要集中在上游晶片、射頻、天線等，以及中游終端設備（CPE）的生產與組裝，如啟碁、中磊、智易、明泰等網通廠，皆生產固定無線接入終端設備（FWA CPE）。

集邦說明，由於2024年第4季美國已接近完成5GFWA CPE庫存去化，加上印度電信商積極擴展5GFWA連網服務，預期2025年上半年在印度擁有生產基地的中磊電子終端設備出貨量將持續成長。

相較中磊終端設備多出貨給美國電信商，集邦說，智易自2022年起陸續出貨給歐洲與亞洲電信商，以分散風險；然歐洲電信商近期放緩FWA布局，預計2025年智易的FWA業務重心將放在印度市場。啟碁科技透過直供模式出貨固定無線接入終端設備（FWA CPE）給美國電信業者，預期受當地庫存去化接近尾聲影響，將帶動啟碁2025年出貨成長。

集邦分析，電信商過往部署5G NR基地台時，需投入較高設備和人事成本，並額外付費取得授權頻段。5G FWA基地台部署成本較低，且無須取得授權頻段即可提供服務，在每戶平均收入（ARPU）考量下，大幅提升電信商在低密度人口區域提供FWA服務的意願。