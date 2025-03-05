和碩於MWC 2025展示全方位5G O-RAN 產品
和碩（4938）於世界行動通訊大會（MWC）展示其全方位5G O-RAN產品，包括RedCap Dongle以及Camera、低延遲5G企業網路、Layer-2 PDU 5G 網路傳輸、Network-in-Radio、PR1450 O-RU、DU、CU以及OSS 系統（包括 SMO、RIC、xApps 和 rApps）。
和碩通訊產品事業部總經理馮震宇表示，「我們很高興能與Qualcomm Technologies、Radisys、VIAVI和HMS攜手合作，為工業和企業專網需求提供領先的 5G 網路技術與設備」。
Pegatron 5G現場展示了基於Snapdragon X35 Modem-RF系統的RedCap端到端網路，搭載 5G“Muscat”Camera與“MD200”5G Dongle。
Qualcomm Technologies無線寬頻與通訊事業部副總裁暨總經理 Gautam Sheoran表示，「我們誠摯恭喜Pegatron 5G參與這次展示，這些設備的推出不僅能夠以更親民的價格提供5G技術，還能確保高效能與可靠性，使更多市場用戶能夠享受到先進的5G能力」。
Pegatron 5G與VIAVI合作，現場展示了基於O-RAN架構的低延遲5G網路。Pegatron 5G採用多種優化技術，包括由Pegatron 5G開發的「Themis」排程器、框架結構優化、TTI 合併、低SE MCS以及與Radisys協同調整的k1、k2優化技術，以顯著降低延遲並減少延遲抖動。
Pegatron 5G副總暨產品長David Hoelscher表示，「與我們的產業夥伴Radisys（L2 stack）、Metanoia（O-RAN PR1450 Radio SOC）和 VIAVI（測試設備解決方案）攜手合作，Pegatron 5G 將專注於企業網路，滿足工業應用對低延遲的需求」。
VIAVI解決方案與服務部副總裁 Stephen Hire表示，「低延遲工業網路的規格要求極為嚴苛，需要對功能性與效能進行深入測試。VIAVI很高興能與 Pegatron 5G合作，部署5G測試系統，協助他們縮短產品上市時間並提供高品質解決方案」。
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