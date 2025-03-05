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大馬首富砸百億美元衝 AI 廣宇在地製造優勢奪大單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

馬來西亞首富、「亞洲糖王」郭鶴年家族有意斥資百億美元（約新台幣3,300億元）打造AI資料中心，傳出廣宇（2328）擁大馬廠就地供貨優勢，奪下大單。廣宇5日於法說會未正面回應相關傳聞，強調AI伺服器與交換器等網通應用是今年成長最強勁的產品，營收占比可望倍增。

廣宇是鴻海集團旗下老牌連接器廠，前一次法說會已釋出開始跨足AI伺服器代工、並透過東南亞產能優勢避開地緣政治紛擾，與鴻海集團一起搶主權AI商機的訊息。廣宇的大馬檳城新廠已落成，占地五層樓、超過5,000坪廠房，已有客戶來包產能，後續還要找地擴產，成為集團承接各地主權AI訂單的奇兵。

外電報導，大馬首富郭鶴年家族當中，郭鶴年之孫郭孟維有意在大馬柔佛州投資10億美元，打造AI資料中心，並要在五年內再投90億美元，在亞洲其他區域興建資料中心。廣宇具大馬製造優勢，傳出拿下不少大單。

廣宇發言人郭世華5日於法說會上表示，該公司AI伺服器主要出貨品牌廠H3C，但後續會交給哪一家資料中心客戶，他並不清楚。惟AI伺服器相關網通產品今年成長動能居所有產品線居冠，去年營收占比約15.8%，今年將倍增至三成以上。

他強調，母公司鴻海（2317）的AI伺服器主要出貨給微軟、Google、亞馬遜等雲端服務供應商，出貨產品是輝達GB200。但是許多歐洲、日本與非美國地區擁有很多中小型客戶，已經透過鴻海集團與自己的關係，來努力爭取訂單，整個伺服器市場很大，加上美中關係緊張，供應鏈分散了，因此，廣宇透過大馬廠，甚至擴增泰國廠產能，來爭取更多訂單。

郭世華透露，廣宇切入AI伺服器與交換器順利，1月與2月已經開始小量出貨，下半年大量出貨。他並預告，2月營收將年月雙增，淡季不淡。

至於AI伺服器製造細節，他說，廣宇目前先做伺服器組裝（L10），然後進一步提升到零組件，例如PCB，以提升毛利率，避免毛利率因組裝業務擴大而遭稀釋；同時，廣宇也提高出貨工控產品與醫療產品比重，以提升毛利。

機器人產品方面，廣宇主要出貨托鏈線束，交貨一階（Tier 1）廠商，再出貨給ABB、安川（Yaskawa）和庫卡（Kuka）等AI機器人大廠。廣宇工控產品部門去年業績增長，機器人托鏈線束擴大出貨，也是因素之一，今年希望擴大產品線，不是只出貨線束，希望出貨到整組的零組件，以提升出貨單價。

AI 伺服器 鴻海

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