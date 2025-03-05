昕力資訊衝刺AI能量 推AI應用平台SysTalk.VIKI

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

昕力資*（7781）衝刺AI量能再下一城，推出AI應用平台SysTalk.VIKI，利用檢索增強生成（RAG）技術，結合大語言模型及提示工程技術，協助企業AI智慧轉型。

昕力資訊指出，SysTalk.VIKI具備完整架構全面支持地端部署，串接企業內部知識庫，生成有憑有據、安全可信的內容，透過AI執行例行工作，釋放人力並專注於規劃、決策。

與傳統知識管理系統不同，SysTalk.VIKI將企業的知識進行結構化處理，運用專屬的知識圖譜與文件切割技術（Chunking），將大量資料轉化為機器可理解的內容，強化知識庫的靈活性與實用價值。

SysTalk.VIKI作為AI核心架構，還具備高度擴展性，未來將推出新一代語音質檢平台，內建關鍵話術及敏感詞檢測功能。為解決資料外洩風險，SysTalk.VIKI也設置完善的權限控管與審核機制。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，台灣已有半數企業開始導入生成式 AI，更有近37%企業優先將資源投入生成式 AI 應用工具或方案導入。昕力資訊六年內已成功協助企業導入40個以上的 AI 專案。

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