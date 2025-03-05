川普籲終止晶片法案補貼計畫 環球晶董座：條件若有變 會重新估算調整

美國總統川普在國會演說中，呼籲國會議員應終止520億美元的晶片法案補貼計畫。此計畫帶動已取得補助款的台積電、英特爾、美光和環球晶等公司高達數千億美元投資案。

川普週在國會聯席會議上發表演說時，重申他絕不會根據「晶片法」向晶片製造商提供任何資金。

環球晶董事長徐秀蘭今日主持法說會時，在法人關注美國投資案時表示，目前並未接獲美國補助款要調整的通知，若晶片法案補助條件有所變化，環球晶也會重新估算調整。

環球晶在美國共有三座廠，其中GWA新廠為美國首座量產12吋先進製程矽晶圓的製造廠，第2季即可出貨；生產SOI晶片的MEMC，預計也會在2025年上半年生產12吋SOI晶圓產品。

環球晶稍早表示，先前包括GWA以及MEMC已獲得晶片法案的4.06億美元補助，美國廠在完成一定的里程碑後，就會會收到晶片法案的4.06億美元補助款。

環球晶預估下半年會顯著比上半年好，明年又比今年更顯著成長。