群聯營運報捷 通過 ISO 26262 ASIL-B Compliance 車規認證

全球NAND控制晶片暨儲存解決方案領導廠商群聯電子（8299）5日宣布，旗下專為車載系統打造的PCIe Gen4x4 PS5022控制晶片成為全球首款通過ISO 26262 ASIL-B Compliance認證的SSD控制晶片。此認證是目前針對NAND產業的最高等級功能安全（Functional Safety, FuSa）標準，展現群聯在車用市場的深厚布局與技術領先地位。

群聯指出，ISO 26262 ASIL-B Compliance認證是車載電子系統功能安全的關鍵標準，確保車輛內電子元件在發生隨機故障時能即時偵測並進入安全狀態（Safe State），避免影響行車安全，隨著ADAS與自駕技術的發展，車輛對儲存系統的安全性要求日益提升。

群聯進一步說，PS5022控制晶片通過該認證，涵蓋硬體與軟體設計的多個領域，特別是在Part 6（Firmware驗證）方面投入大量資源，確保韌體安全性與可靠性。目前已有車廠將此認證列為車用儲存裝置的基本要求，而PS5022的成功認證進一步鞏固了群聯在車用儲存市場的領導地位。

此外，值得一提的是，相較於僅具備ISO 26262 ASIL-B Ready資格的市場上車規SSD儲存產品，其只表明產品分析符合Part 5之部分安全要求，並未完成ISO 26262之完整設計與驗證需求，代表仍需客戶自行完成完整的安全評估與驗證，而ISO 26262 ASIL-B Compliance則確保產品已完成完整的車規功能安全之分析、設計與驗證，確保能夠即時偵測並應對隨機失效的潛在風險，為車用儲存市場提供更高等級的安全保障。

換言之，群聯PS5022控制晶片獲得 ISO 26262 ASIL-B Compliance認證，代表該產品已完整通過ISO 26262 ASIL-B的認證，確保從設計、開發、驗證到應用的每個環節皆符合功能安全標準，也就是說群聯PS5022控制晶片在產品設計與市場競爭力上，相較於市場上僅通過ASIL-B Ready的SSD解決方案將更具優勢，成為車用儲存市場的領先選擇。

群聯電子在車用儲存控制晶片領域已有超過15年的技術累積，並長期協助全球主要NAND原廠提供高性能NAND控制晶片。此次，群聯更助力合作夥伴美光（Micron）推出全球首款支援四連接埠（quad-port）與SR-IOV功能，並符合FuSa標準的車用SSD—4150AT。此產品將成為次世代車載儲存系統的重要基石，為智慧駕駛提供更高效、更安全的儲存解決方案。