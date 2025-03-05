快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

群聯營運報捷 通過 ISO 26262 ASIL-B Compliance 車規認證

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球NAND控制晶片暨儲存解決方案領導廠商群聯電子（8299）5日宣布，旗下專為車載系統打造的PCIe Gen4x4 PS5022控制晶片成為全球首款通過ISO 26262 ASIL-B Compliance認證的SSD控制晶片。此認證是目前針對NAND產業的最高等級功能安全（Functional Safety, FuSa）標準，展現群聯在車用市場的深厚布局與技術領先地位。

群聯指出，ISO 26262 ASIL-B Compliance認證是車載電子系統功能安全的關鍵標準，確保車輛內電子元件在發生隨機故障時能即時偵測並進入安全狀態（Safe State），避免影響行車安全，隨著ADAS與自駕技術的發展，車輛對儲存系統的安全性要求日益提升。

群聯進一步說，PS5022控制晶片通過該認證，涵蓋硬體與軟體設計的多個領域，特別是在Part 6（Firmware驗證）方面投入大量資源，確保韌體安全性與可靠性。目前已有車廠將此認證列為車用儲存裝置的基本要求，而PS5022的成功認證進一步鞏固了群聯在車用儲存市場的領導地位。

此外，值得一提的是，相較於僅具備ISO 26262 ASIL-B Ready資格的市場上車規SSD儲存產品，其只表明產品分析符合Part 5之部分安全要求，並未完成ISO 26262之完整設計與驗證需求，代表仍需客戶自行完成完整的安全評估與驗證，而ISO 26262 ASIL-B Compliance則確保產品已完成完整的車規功能安全之分析、設計與驗證，確保能夠即時偵測並應對隨機失效的潛在風險，為車用儲存市場提供更高等級的安全保障。

換言之，群聯PS5022控制晶片獲得 ISO 26262 ASIL-B Compliance認證，代表該產品已完整通過ISO 26262 ASIL-B的認證，確保從設計、開發、驗證到應用的每個環節皆符合功能安全標準，也就是說群聯PS5022控制晶片在產品設計與市場競爭力上，相較於市場上僅通過ASIL-B Ready的SSD解決方案將更具優勢，成為車用儲存市場的領先選擇。

群聯電子在車用儲存控制晶片領域已有超過15年的技術累積，並長期協助全球主要NAND原廠提供高性能NAND控制晶片。此次，群聯更助力合作夥伴美光（Micron）推出全球首款支援四連接埠（quad-port）與SR-IOV功能，並符合FuSa標準的車用SSD—4150AT。此產品將成為次世代車載儲存系統的重要基石，為智慧駕駛提供更高效、更安全的儲存解決方案。

PS5 控制晶片 群聯

延伸閱讀

華安與群聯MOU合推平民化邊緣AI平台 加速新藥上市

華邦電、群聯 押長天期

記憶體產業上行周期來臨？法人首選群聯 有望拚歷史新高

全民權證／群聯 選價內外10%

相關新聞

力積電攜手塔塔、奇景 共創印度顯示器技術新紀元

力積電（6776）今(5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電，簽署合作備忘錄（MoU）。此合作將革新印度顯...

川普籲終止晶片法案補貼計畫 環球晶董座：條件若有變 會重新估算調整

美國總統川普在國會演說中，呼籲國會議員應終止520億美元的晶片法案補貼計畫。此計畫帶動已取得補助款的台積電、英特爾、美光...

技嘉打入南韓SK集團液冷資料中心供應鏈 今年業績爆發

技嘉（2376）在人工智慧（AI）伺服器業績再下一城，打入南韓SK集團旗下的SK Telecom及SK Enmove供應...

力積電宣布攜手塔塔、奇景 共創印度顯示器技術新紀元

晶圓代工廠力積電（6770）5日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電，簽署合作備忘錄（MoU），此合作將革新印...

十銓科技強勢前進 Embedded World 2025

記憶體模組廠十銓（4967）5日宣布將隆重參加全球嵌入式應用技術領域的重要盛會「Embedded World 2025」...

台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

台積電高雄P4、P5廠環評今天審查通過，外界憂心台積電5座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。