快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

華安與群聯MOU合推平民化邊緣AI平台 加速新藥上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
華安總經理陳翰民（右）與群聯電子執行長潘健成（左）共同宣布，在華安既有的AI藥物開發基礎上，採用群聯的「aiDAPTIV+」解決方式，加速藥物的再利用並縮短新藥上市時程。華安醫學／提供
華安總經理陳翰民（右）與群聯電子執行長潘健成（左）共同宣布，在華安既有的AI藥物開發基礎上，採用群聯的「aiDAPTIV+」解決方式，加速藥物的再利用並縮短新藥上市時程。華安醫學／提供

華安（6657）5日宣布，與群聯電子簽署合作備忘錄（MOU），在公司既有的AI藥物開發基礎上，採用群聯的「aiDAPTIV+」解決方式，有助降低開發成本、加速藥物的再利用並縮短新藥上市時程，搶攻未被滿足的醫藥需求商機。

華安表示，公司是國內少數率先跨足AI領域、探索藥物開發模式的新藥公司，兩年多前經由國際AI大廠協助導入nVIDIA旗下專為藥物開發打造的AI工具套件Clara，以及生成式AI雲端平台BioNeMo，進行老藥新用（Drug repositioning）新適應症的藥物機制探索，目前已找到多個具有發展潛力的專案項目，今年將加速推進下一階段的相關研究與實驗，並將研究成果申請專利，爭取對外洽談授權的商業化機會。

華安本次與群聯的合作，則是在此基礎上，未來除繼續使用nVIDIA 的Clara、BioNeMo軟體及H200平台外，也將協同國立陽明交通大學透過群聯新推出的「aiDAPTIV+」服務方案，以獨特的SSD（固態硬碟）整合AI運算架構，成功突破記憶體限制，支持更大規模的AI訓練模型，不僅提高運算效率，更大幅降低AI基礎建設的硬體成本，以及藥物探索與研發成本，有助提升藥物整體的經濟價值。

對群聯來說，藉由本次合作再次擴大「aiDAPTIV+」技術的落地應用領域，從邊緣運算、工控，進一步延伸至新藥開發領域，以「全民化的邊緣AI平台」的概念加速生成式AI的普及將有效協助華安進行AI新藥開發。

華安總經理陳翰民指出，過去動輒以十年起計的開發流程，透過生成式AI（GenAI）可望壓縮至一至二年內完成。AI憑藉強大的數據處理與分析能力，正在改變新藥開發的傳統模式、甚至重塑業者的商化策略與布局，而能掌握此趨勢者，才有可能勝出。

陽明交大教授謝君偉指出，透過群聯的 aiDAPTIV+ 平台，成功克服 AI訓練過程中的記憶體瓶頸，使規模巨大型語言模型得以在本地端高效運行。群聯的邊緣AI機器不僅能在地端進行AI模型微調訓練與推論，甚至可支援規模高達 1000B（1 兆）參數的AI模型，進一步降低運算成本，提升 AI 在藥物開發領域的應用可行性。與華安醫學及群聯電子的合作，讓 AI 能夠更深入地理解藥物機制，加速老藥新用的探索進程，推動新適應症開發，甚至可能改變未來新藥研發的模式。我們相信這次合作將為產業帶來關鍵性的技術突破，推動 AI 在製藥領域的普及與發展。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯很榮幸與華安醫學攜手合作，透過aiDAPTIV+技術，協助華安以可負擔的成本訓練更大規模的AI模型，提升藥物開發的效率與精準度。我們的平民化的邊緣AI解決方案，能在不依賴雲端的情況下，確保關鍵研究資料安全無虞，同時加速老藥新用的開發流程，縮短新藥上市時程。未來群聯將持續支持華安推動AI在製藥領域的創新應用，讓AI技術真正落地，為醫藥產業帶來更具突破性的發展。

前宏碁智醫總經理許銀雄指出，以AI來驅動藥物開發涉及生物、化學、藥物、醫學、臨床等知識及大量資料，透過nVidia以及群聯的平台及技術，可以讓更大量的資料加入華安藥物開發平台來發展更精準的模型，也更經濟、快速又有效的讓它實現。

未來全球藥物開發將導入AI的應用，驅動全球製藥產業將進入新的競爭態勢，而華安鎖定以老藥新用為主，相較探索全新成份的同業，更具有時間與成本優勢，有機會彎道超車，成為該領域的領導廠商之一。根據國際市調機構Markets & Markets的資料顯示，2023年全球AI藥物開發市場規模約9億美元，預計2028年將增長至49億美元，年均複合成率高達40%。

AI 群聯 聯電 雲端平台

延伸閱讀

OPPO前進MWC秀AI戰略 宏達電攜聯發科擘劃6G

高流與南應大簽合作備忘錄 協力培育音樂人才

達明財報／去年EPS達1.04元 看好機器人後續成長動能

超越DeepSeek！「騰訊元寶」在陸蘋果App下載榜登冠

相關新聞

力積電攜手塔塔、奇景 共創印度顯示器技術新紀元

力積電（6776）今(5）日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電，簽署合作備忘錄（MoU）。此合作將革新印度顯...

川普籲終止晶片法案補貼計畫 環球晶董座：條件若有變 會重新估算調整

美國總統川普在國會演說中，呼籲國會議員應終止520億美元的晶片法案補貼計畫。此計畫帶動已取得補助款的台積電、英特爾、美光...

技嘉打入南韓SK集團液冷資料中心供應鏈 今年業績爆發

技嘉（2376）在人工智慧（AI）伺服器業績再下一城，打入南韓SK集團旗下的SK Telecom及SK Enmove供應...

力積電宣布攜手塔塔、奇景 共創印度顯示器技術新紀元

晶圓代工廠力積電（6770）5日宣布與印度塔塔電子及國內顯示器IC大廠奇景光電，簽署合作備忘錄（MoU），此合作將革新印...

十銓科技強勢前進 Embedded World 2025

記憶體模組廠十銓（4967）5日宣布將隆重參加全球嵌入式應用技術領域的重要盛會「Embedded World 2025」...

台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

台積電高雄P4、P5廠環評今天審查通過，外界憂心台積電5座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。