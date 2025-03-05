技嘉打入南韓SK集團液冷資料中心供應鏈 今年業績爆發
技嘉（2376）在人工智慧（AI）伺服器業績再下一城，打入南韓SK集團旗下的SK Telecom及SK Enmove供應鏈，三方攜手興建AI運算資料中心（AIDC），以及導入高效能運算（HPC）的創新技術，並採用高單價的直接液冷技術（DLC）可望帶動技嘉今年業績爆發，持續挑戰新高。
技嘉科技旗下子公司技鋼科技5日宣布與南韓SK Telecom及SK Enmove簽署合作備忘錄（MoU），三方將攜手推動AI運算資料中心（AIDC）與高效能運算（HPC）技術創新，加速新一代資料中心液冷技術的應用。這項策略性合作將共同開發高效能、節能且永續發展的資料中心解決方案。
作為全球領先的伺服器與資料中心解決方案供應商，技鋼科技將提供高效能AI伺服器、液冷技術與模組化AI叢集，以支援SK各業務單位，包括SK Telecom──強化AIDC基礎架構，以支援新世代資料中心。SK Enmove──推動液冷技術發展，提高資料中心的能源效率與永續性。
三方將合作開發並驗證直接液冷（DLC）、精準液冷與浸沒式液冷技術，以降低高密度AI運算的能耗，確保伺服器最佳的散熱效能。
技鋼科技憑藉其在高效能運算與液冷解決方案的專業技術，將與SK Telecom及SK Enmove攜手優化AI平台，並專注於伺服器與基礎架構──專為AI、HPC與雲端運算打造的高效能運算伺服器。液冷技術──採用水冷循環板式DLC與浸沒式液冷，提升資料中心能源效率並降低PUE（Power Usage Effectiveness）。AIDC最佳化──運用 GIGAPOD提升AI運算效能及基礎架構可靠性。
「我們很榮幸能與SK集團攜手合作，透過技嘉的高效能伺服器與液冷技術，推動AIDC的轉型，」技鋼科技總經理侯智仁表示。「我們將共同發展綠色資料中心，創造更高效、永續的運算環境。」
「本次合作將加速液冷解決方案的發展，這是AIDC關鍵的下一代技術，」SK Telecom AI研發中心負責人Yang Seung-hyun 表示。「SK Telecom 致力於透過與全球領先企業的合作，成為 AIDC 領域的全球領導者。」
「作為冷卻液市場的領導者，SK Enmove將透過本次合作推動液冷市場發展，並提供最佳化冷卻液，以提升資料中心的能源效率，進一步鞏固我們在能源效率領域的領先地位，」SK Enmove綠能事業部負責人Kim Daejung表示。
此次合作備忘錄的簽署，象徵著技鋼科技與SK集團在AIDC創新、液冷技術發展及雲端運算最佳化方面的深度合作，共同攜手打造更高效、智慧、永續的資料中心願景。
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