集邦：3月電視面板報價續漲 待觀察漲幅是否收斂

集邦科技（TrendForce）5日公布3月上旬面板報價，預TrendForce研究副總范博毓表示，由於需求穩定，3月電視面板報價續漲，但關稅議題仍待觀察是否導致漲幅收斂。而監視器面板報價全面上漲。

范博毓表示，3月電視面板需求雖然仍維持穩定，但受到如關稅問題的紛擾已有些許雜音出現，品牌客戶目前仍按部就班依照採購計畫維持對面板的採購動能，但不排除一旦終端需求出現變化，將開始修正訂單。面板廠多半也意識到這樣的風險，同步開始釋出一旦需求開始修正，將即刻採取調控產能的方式，以維持供需穩定等訊息。因此，預期買賣雙方在未來數月對面板價格走勢的角力將再次出現。目前中國以舊換新政策仍刺激一定的需求，中國品牌的採購動能依舊不差，因此預估3月份的電視面板價格仍可維持上漲趨勢，但不排除漲幅可能開始收斂。32吋預估上漲0.5美元，43吋預估上漲1美元，50吋持平，55吋與65吋預估上漲1美元，75吋預估上漲2美元。

至於監視器面板受惠於電視面板價格持續上漲，以及面板廠的持續醞釀，MNT面板價格可望在3月全面上漲。不過受到關稅等問題的干擾，整體市場需求的不確定因素正在增加中，因此面板廠與客戶之間對於漲幅的想法仍有顯著落差，仍需花時間作協商。整體而言，觀察3月份的MNT面板價格走勢將呈現小幅度上漲趨勢，Open Cell面板預估上漲0.1~0.2美元，而面板模組價格，21.5吋FHD預估上漲0.1~0.2美元，23.8吋FHD預估上漲0.2~0.3美元，27吋FHD預估上漲0.1美元。

另NB面板需求近月表現相對冷靜，關稅問題對已布局完畢的品牌而言，衝擊相對較小，而尚未布局的品牌也正加速布局中，同時也已提前備貨預作準備，因此第1季的需求相對持穩。面板廠多半仍在意與客戶的關係以及是否能持續獲取訂單，因此在市場不確定因素較多的狀況下，先採取觀望態度。品牌客戶也在提前備貨都已準備的前提下，持續觀望政策與市場的變動。在買賣雙方都採較保守的心態下，預估3月份的面板價格將持續維持持平態勢。