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BBU變輝達AI伺服器標配？電池模組廠順達：沒看到 但需求向上

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠順達（3211）5日舉行法說會，市場先前盛傳輝達（NVIDIA）將在AI伺服器GB200把電池備援電力模組（BBU）列為「標配」，不過，順達總經理張崇興指出，沒看到文件有列BBU變成AI伺服器標配，但從產業需求狀況來看，AI伺服器使用到BBU的機率很高，出貨需求有持續上升。

法人提問BBU現在在AI伺服器是選配還是標配，對此，張崇興回應，沒看到文件有列BBU變成AI伺服器標配，但從產業需求狀況來看，AI伺服器使用到BBU的機率很高，出貨需求有持續上升。

美系外資在2024年底發出報告，預期GB200 NVL72極可能採用BBU，藉此降低AI伺服器運作風險。該報告一出，掀起市場資金狂潮，帶動電池模組族群股價大漲，而在此期間，部分分析師也直接認定輝達將把BBU列為AI伺服器標配，惟據順達今日所言，實際上目前並無標配一事。

儘管沒有所謂標配，但產業BBU需求持續向上。張崇興指出，非IT業務包含BBU、儲能系統（ESS）及輕型電動載具2024年營收比重約達10-15%，主要貢獻來自BBU成長，預期今年仍將維持此趨勢，看好2025年順達非IT業務營收比重將衝上30-40%。

順達持續看好BBU業務，為此，已預計今年相關業務產能將大幅擴增，以迎接龐大需求。法人預估，順達今年BBU業務營收有機會衝上30億大關。由於非IT業務利潤較高，順達看好將帶動今年公司整體毛利率、淨利率提升。

不過，IT業務部份，順達仍受到市場激烈價格競爭，故此，順達預計今年IT類營收也將延續去年趨勢呈現下滑，整體來看，順達預計2025年整體營收力拚持平，但在BBU業務強勁增長下，使得順達產品組合進一步優化，將激勵整體毛利率、淨利率上揚。

此外，順達位於泰國洛加納大城工業區新廠已於去年開始量產，目前生產一切順利，至於生產項目包含IT、非IT產品皆有。

AI BBU 伺服器 營收 輝達 電池模組

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