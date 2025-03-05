十銓科技強勢前進 Embedded World 2025

記憶體模組廠十銓（4967）5日宣布將隆重參加全球嵌入式應用技術領域的重要盛會「Embedded World 2025」，以工業級創新解決方案三大產品線嶄新呈現強勢來襲，全面展示針對 AI、高速運算與資料安全等尖端技術，完整呈現十銓在工業應用效率與穩定性方面的卓越成果，並為未來工業技術進步奠定堅實基石。

十銓表示，公司憑藉突破性的技術以D500R WORM記憶卡成功入選Embedded Award，展現其在嵌入式應用領域的領先實力，將於2025年3月11日至13日，在德國 NürnbergMesse 展覽中心Hall 5 / 5-239，呈現工業應用領域的銓新突破，帶來更優質的解決方案。

隨著數位化的普及，企業與工業領域對資料機密性的維護需求日益攀升，十銓推出TEAMGROUP INDUSTRIAL P250Q 一鍵銷毀固態硬碟，突破傳統軟體銷毀的侷限，除了業界既有的軟體銷毀功能還額外提供硬體銷毀技術，在設定時間內物理破壞NAND晶片，達到徹底的資料銷毀。

面對工業領域日益提升的效能需求，十銓工控更進一步推出TEAMGROUP INDUSTRIAL R840與R250 PCIe Gen5x4工業級固態硬碟，其高速運行所帶來的高熱量往往影響效能穩定性，採用台積電6奈米製程的控制晶片，該技術主要用於製作高階智慧型手機晶片，藉由精密巧妙的大幅縮小精密線路減少能量損耗，使PCIe Gen5x4 SSD在無需額外主動散熱的情況下，仍能維持穩定高速運行，再次展現十銓業界領先的技術實力。