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台積電高雄廠環評過關 經發局：電力足供5座廠全年24小時運作

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
台積電5座廠區（P1~P5）年用電將達92億度。圖／地球公民基金會提供
台積電5座廠區（P1~P5）年用電將達92億度。圖／地球公民基金會提供

台積電高雄P4、P5廠環評今天審查通過，外界憂心台積電5座廠房正式運作後，對水電的高用量、高需求對高雄造成衝擊。高市經發局說，推估台積電高雄廠5座廠全年無休、24小時運作，1年用電約92億度，而高雄整體電力有約185億度餘裕，足夠需求。

經發局表示，依照環評書件說明，台積電高雄P1廠至P5廠碳排量每年390.29萬公噸，台積電為達成2040 RE100目標，對於再生能源的取得已持續與綠能發電業者合作，包括風能、太陽能及小水力發電等簽立長期合約，合作開發綠電。

經發局說，台積電未來設廠終期用水量每日10.75萬噸，用電105萬kW皆已取得台水與台電公司供應同意，用水部分，用水回收率達82%，工業用水以100%由市政再生水供應使用。

經發局說，台積電高雄廠用電部分，如以5座廠全年無休，每日運行24小時作最大量推估，1年用電約為92億度。高雄2023年總發電為479.3億度，而高雄轄區總售電294.8億度，售電僅占發電61.51%，整體電力尚約185億度餘裕，足夠台積電高雄廠的用電需求。

台積電 水電 環評

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