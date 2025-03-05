遠傳前進智慧城市展 秀26項淨零、數位雙轉型解決方案

亞洲最大的智慧城市專業展會「2025智慧城市展」即將於3月18日盛大登場，遠傳電信（4904）表示，將以「遠傳大人物 淨零永續生命力 數位轉型創商機」為主題，於台北、高雄同步展出，打造智慧城市、智慧交通、能源轉型、低碳校園、智慧醫療、智慧工廠、智慧建築、連鎖門市、及運用AI落實於賦能企業營運與IT治理等多元產業與場域達26項創新科技與解決方案。

此外，遠傳指出，攜手新創加速器夥伴樂達創意科技、龍骨王於台北、高雄分別展示智慧製造與醫療照護相關應用，協助城市、產業加速轉型，共創永續未來。

遠傳總經理井琪表示，「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）結合5G、雲端及資安等核心技術，一方面運用於自身數位及淨零轉型，使遠傳連續兩年榮獲道瓊永續世界指數全球電信業第一名，成為國際級ESG永續標竿企業，更開發多元智慧低碳創新應用及服務模式，協助公部門及企業接軌國際；此外，遠傳也攜手新創夥伴及國際大廠建立智慧應用生態系，未來更有機會將相關應用輸出國際，共同提升台灣科技軟實力。

遠傳表示，善用科技推動生態保育、落實生物多樣性，先前與中央研究院生物多樣性研究中心攜手合作，成功開發全台首部「5G AI生態聲景蒐集器」，為全台唯一支援WIFI、4G、5G傳輸的聲景蒐集裝置，並規劃支援低軌衛星，經實地驗證能辨識出369種鳥類和蛙類的聲音，辨識率超過9成。未來這套聲景蒐集及AI辨識技術可擴充延伸應用於智慧城市、智慧工廠及智慧診療等多種智慧監測應用場景，今年智慧城市展台北展區將此應用詳實呈現，讓更多參展貴賓及民眾瞭解如何以科技支持環境保育，為地球盡一份心力。

「2025智慧城市展」台北展區於3月18日至3月21日展開，高雄展區緊接著於3月20日至3月22日登場，歡迎企業及政府公部門貴賓報名參觀及專人導覽，零距離體驗與掌握最新科技趨勢脈動。