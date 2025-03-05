各國推動晶片自主 國研院：台灣有絕佳突破機會

近年來，隨著全球地緣政治風險升高，各國皆體認到半導體供應鏈安全的重要性，紛紛加速推動晶片自主。國研院科政中心指出，這波全球半導體供應鏈的重組趨勢，將為台灣半導體產業發展帶來前所未有的挑戰，卻也伴隨著絕佳的突破機會。

國研院科政中心認為，這波全球半導體競局從美中貿易戰開始，延伸到科技競爭與人才競逐，以及各項晶片管制措施。尤其在中國大舉擴張成熟製程產能後，一方面取代原本進口晶片、推廣「國產國用」，另一方面低價傾銷搶占國際市場，極可能在未來數年內侵蝕台廠在某些地區的市占率。

國研院科政中心指出，當國際間已警覺到紅色供應鏈入侵之時，多國政府對此相繼祭出關稅壁壘與反傾銷政策，此時台灣應該善用既有半導體產業優勢，規劃以「科技優勢互利、經濟強本互惠」為導向的合作模式，拓展國際夥伴共同構築全球半導體民主供應鏈，除了增加夥伴間的技術互補性，也可為台廠提供開拓更多國際市場的新機會，發揮半導體產業優勢的外溢效果。

在全球半導體供應鏈重組的情境下，台灣除應持續深化與美國(設計)、日本(設備與原料)、荷蘭(設備)等半導體產業優勢國家既有的分工合作體系外，還可將合作觸角再次拓展，像是地理位置優越又具產業基礎的星馬與南亞地區、鄰近美國市場的北美加墨、具有汽車/重工產業與雷射技術的東歐地區、以及再生能源產業發達的澳洲等，都是值得重視的半導體產業國際合作夥伴，藉此提升台灣在全球半導體供應鏈的影響力。

國研院科政中心表示，當前國家科技政策方針定錨「以智慧創新、民主韌性，打造均衡台灣」為整體推動目標，希望引科技之力帶動國家社會的全面進步，對內要深耕在地全產業鏈，對外則要拓展國際合作網絡，以上皆仰賴台灣的半導體優勢來實踐，不僅能強化台灣的科技優勢與經貿實力，也正與賴清德總統提出的「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」相呼應，透過與民主夥伴國家的深度合作，打造安全又具韌性的全球半導體供應鏈，確保台灣在全球產業競爭中的領先地位。