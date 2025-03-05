華為參加世界行動通訊大會 大秀三折機Mate XT
世界行動通訊大會（MWC 2025）在西班牙巴塞隆納盛大開幕。華為攜一系列高階、時尚、科技新品閃耀登場。現場設置多個場景體驗區，完整呈現華為在折疊螢幕、運動健康、影像與創作領域的最新技術突破，讓科技更貼近全球消費者的生活。
全球首個商用三折疊機HUAWEI Mate XT驚豔亮相
全球首個商用三折疊手機HUAWEI Mate XT非凡大師驚豔亮相，作為全球唯一在鉸鏈系統與螢幕技術上實現內外雙向彎折，並搭載十級物理可變光圈影像技術的手機品牌，華為以全球領先的折疊螢幕技術樹立業界新標竿。在華為終端展區，裸視3D大螢幕呈現震撼視覺效果。HUAWEI Mate 70系列首度搭載的「紅楓原色鏡頭」，能精準還原肉眼所見的真實色彩，讓每一刻記錄都真實動人。在智慧場景體驗區，運動軌跡追蹤、AI修圖等多種個性化玩法讓使用者沉浸式體驗加倍精彩。在MateX6展區，用戶可以感受石墨烯切冰如切豆腐般的神奇體驗。
玄璣感知系統 實現全面精準健康管理
去年9月，華為發布了玄璣感知系統：通過監測運動健康資料，分析人體健康狀態，是華為穿戴技術的劃時代巨作。展會上，華為現場還原了真實運動健康場景，在單車體驗區，通過對比專業運動心率帶與HUAWEI WATCH GT 5系列的即時心率資料，使用者能更直覺的感受到玄璣感知系統帶來更精準、快速與全面的體徵監測能力。在微體檢區，HUAWEI WATCH D2提供多項健康指標檢測，亦為業界首款符合醫療標準的腕上動態血壓監測手錶。此外，華為還帶來多款智慧穿戴裝置，結合精湛設計與智慧體驗，呈現極致的腕上穿戴感受。
專業級數位創作 一鍵高效多工管理
在天生會畫展區，一系列極具創意的繪畫作品成為矚目焦點，這些作品均由全球繪畫愛好者使用HUAWEI MatePad創作而成。HUAWEI MatePad Pro搭載13.2吋柔性OLED雲晰柔光螢幕，色彩明豔且帶來接近紙感的書寫與繪圖體驗，搭配具備萬級壓感的 HUAWEI Pencil（第三代），展現強大的硬體性能，同時結合全新升級的「天生會畫」APP，通過專業筆刷引擎、多樣化創新畫布與方天繪畫引擎2.0，帶來專業真實的創作體驗。
華為MatePad Pro 13.2吋還搭載筆電級WPS，支援桌面級辦公介面、多視窗自由縮放及鍵鼠適配，輕鬆實現平板與筆電的無縫協同。搭配全景多窗功能，使用者可一鍵掌握靈活高效的多工管理。
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