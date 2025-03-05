快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

中華電前進智慧城市 主打數位韌性、智慧驅動、永續未來

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

「2025智慧城市展」與「2050淨零城市展」將在3月18日起陸續在台北及高雄登場，中華電（2412）5日表示，將於今年3月參加「2025智慧城市展」與「2050淨零城市展」，強打「數位韌性、智慧驅動、永續未來」，展出運用AI、5G與寬頻技術，整合資通訊服務提供全方位解決方案，聚焦智慧交通、AI場域應用、智慧城市管理等領域，超過25個產品與服務成果。

中華電信表示，以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為核心主題，打造客戶信賴的數位生態系統，共創兼具前瞻性與永續價值的未來城市典範。

在全球邁向數位與淨零轉型的浪潮中，中華電信表示，將於台北與高雄智慧城市展展示超過25項產品與服務成果。運用AI、5G與寬頻技術，整合資通訊服務提供全方位解決方案，聚焦智慧交通、AI場域應用、智慧城市管理等領域，為城市發展與產業轉型鋪展具備數位韌性的智慧驅動新藍圖，同時攜手產業夥伴引領智慧城市邁向永續發展。

中華電信表示，將於3月18日至3月21日參加「2025智慧城市展」台北展區盛會。主展區內設有16個展項，涵蓋智慧交通、AI科技應用、多軌道衛星通訊、XR智慧文化應用等關鍵領域的創新成果。此外，中華電信積極響應全球永續發展趨勢，透過科技創新落實生物多樣性保育與環境永續，並於「2050淨零城市展」呈現多項具體成果，包含百種瀕臨絕種植物的保育行動、樹木碳匯公民科學家計畫、以及運用5G技術守護黑面琵鷺棲地，持續朝向2030 年達成淨正向影響（NPI）與無淨毀林（NND）的目標穩步邁進。

此外，台北展區亦展示四項智慧環境解決方案，引領產業以創新科技共創永續共榮的美好未來。同時，中華電信在台北展區也參加了「全球共創館」，並以「協創、合作、共榮」為此次展區主要理念，透過跨國夥伴合作、技術整合應用、全光化城市來達到未來永續的目標。

3月20日至3月22日中華電信表示，將在「2025智慧城市展」高雄展區內共展示9個展項，展示5G元宇宙、智慧航港與AI客服等領域的發展成果。中華電信透過數位創新與科技實踐，持續深化智慧城市建設，推動數位永續未來，為城市發展帶來具韌性的智慧城市解決方案。

AI 中華電信 智慧城市

延伸閱讀

經濟部修法 中華電信助力零售業保護消費者個資安全

新北春紛節22日大都會公園登場 4大展區毛小孩也可同歡

新北「萬金杜鵑」開展 金山中山溫泉公園展區超繽紛

工研院與中華電信展示高軌衛星通訊 訊號穩還有AI助理

相關新聞

各國推動晶片自主 國研院：台灣有絕佳突破機會

近年來，隨著全球地緣政治風險升高，各國皆體認到半導體供應鏈安全的重要性，紛紛加速推動晶片自主。國研院科政中心指出，這波全...

PTC 推雲端原生「CAM Studio」業界首創雲端整合方案

工業軟體大廠PTC近日宣布推出 CAM Studio Beta 版，這款全新解決方案讓 電腦輔助製造（CAM） 無縫整合...

智邦營收／史上最強2月！營收129億元 月增3.1%、年增141.5%

網通大廠智邦（2345）5日公布2月營收129億元，月增3.1%，年增141.5%，創歷史同期新高，史上第二高。累計前2...

汎銓完成美國布局 卡位美國半導體發展商機

台積電宣布加碼赴美投資千億美元，市場預料將掀起供應鏈赴美風潮。專注材料分析且是台積電供應鏈成員的汎銓科技美國子公司本月正...

山林水手握百億水資源工程 毛利率將重返疫情前水準

山林水（8473）5日指出，今年成功取得「澄清湖淨水場」及「中科園區污水下水道系統」兩大操作維護專案，預計今年水處理操作...

宣德旗下台翰越南新廠落成 體質轉佳、營運走揚

宣德（5457）旗下塑膠射出大廠台翰（1336）為滿足新客戶需求，並因應全球電子業生產基地移轉至東南亞，去年 3 月啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。