中華電前進智慧城市 主打數位韌性、智慧驅動、永續未來

「2025智慧城市展」與「2050淨零城市展」將在3月18日起陸續在台北及高雄登場，中華電（2412）5日表示，將於今年3月參加「2025智慧城市展」與「2050淨零城市展」，強打「數位韌性、智慧驅動、永續未來」，展出運用AI、5G與寬頻技術，整合資通訊服務提供全方位解決方案，聚焦智慧交通、AI場域應用、智慧城市管理等領域，超過25個產品與服務成果。

中華電信表示，以「數位韌性、智慧驅動、永續未來」為核心主題，打造客戶信賴的數位生態系統，共創兼具前瞻性與永續價值的未來城市典範。

在全球邁向數位與淨零轉型的浪潮中，中華電信表示，將於台北與高雄智慧城市展展示超過25項產品與服務成果。運用AI、5G與寬頻技術，整合資通訊服務提供全方位解決方案，聚焦智慧交通、AI場域應用、智慧城市管理等領域，為城市發展與產業轉型鋪展具備數位韌性的智慧驅動新藍圖，同時攜手產業夥伴引領智慧城市邁向永續發展。

中華電信表示，將於3月18日至3月21日參加「2025智慧城市展」台北展區盛會。主展區內設有16個展項，涵蓋智慧交通、AI科技應用、多軌道衛星通訊、XR智慧文化應用等關鍵領域的創新成果。此外，中華電信積極響應全球永續發展趨勢，透過科技創新落實生物多樣性保育與環境永續，並於「2050淨零城市展」呈現多項具體成果，包含百種瀕臨絕種植物的保育行動、樹木碳匯公民科學家計畫、以及運用5G技術守護黑面琵鷺棲地，持續朝向2030 年達成淨正向影響（NPI）與無淨毀林（NND）的目標穩步邁進。

此外，台北展區亦展示四項智慧環境解決方案，引領產業以創新科技共創永續共榮的美好未來。同時，中華電信在台北展區也參加了「全球共創館」，並以「協創、合作、共榮」為此次展區主要理念，透過跨國夥伴合作、技術整合應用、全光化城市來達到未來永續的目標。

3月20日至3月22日中華電信表示，將在「2025智慧城市展」高雄展區內共展示9個展項，展示5G元宇宙、智慧航港與AI客服等領域的發展成果。中華電信透過數位創新與科技實踐，持續深化智慧城市建設，推動數位永續未來，為城市發展帶來具韌性的智慧城市解決方案。