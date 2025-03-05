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PTC 推雲端原生「CAM Studio」業界首創雲端整合方案

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
PTC推雲端原生CAM Studio業界首創雲端整合方案。PTC／提供
PTC推雲端原生CAM Studio業界首創雲端整合方案。PTC／提供

工業軟體大廠PTC近日宣布推出 CAM Studio Beta 版，這款全新解決方案讓 電腦輔助製造（CAM） 無縫整合至 Onshape 平台，徹底革新從設計到製造的數位工作流程。CAM Studio 為業界首款雲端 CAD + CAM + PDM 整合方案，幫助企業提升生產效率，確保設計與製造團隊即時協作，進一步強化製造數據管理與追蹤能力。

業界首創雲端整合方案 提升生產效率

CAM Studio 是首款將電腦輔助設計（CAD）、電腦輔助製造（CAM）及產品資料管理（PDM） 完整整合至雲端的解決方案，幫助設計與製造團隊更高效地規劃、模擬及協作，全面提升生產效率。這項全新解決方案讓全球 Onshape 用戶能夠無縫銜接設計與製造，開創更多可能性。

PTC Onshape與Arena總經理 David Katzman 表示，CAM Studio 直接內建於 Onshape 的雲端原生平台，讓用戶能夠享有內建版本控制與集中儲存的製造策略。這不僅確保無縫協作，還能消除傳統檔案式工作流程的風險，並提升設計至製造全過程的可追溯性。我們致力於透過創新工具，幫助團隊提升生產力，驅動產業發展。

支援多軸加工 滿足多元製造需求

CAM Studio 目前支援 2.5 軸與基礎 3 軸加工，涵蓋各類常見的機械加工應用，滿足一般製造需求。針對 高階製造場景，PTC未來將推出 CAM Studio Advanced，進一步提供更強大的 3、4、5 軸加工技術，因應更複雜的生產需求。

雲端

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