PTC 推雲端原生「CAM Studio」業界首創雲端整合方案
工業軟體大廠PTC近日宣布推出 CAM Studio Beta 版，這款全新解決方案讓 電腦輔助製造（CAM） 無縫整合至 Onshape 平台，徹底革新從設計到製造的數位工作流程。CAM Studio 為業界首款雲端 CAD + CAM + PDM 整合方案，幫助企業提升生產效率，確保設計與製造團隊即時協作，進一步強化製造數據管理與追蹤能力。
業界首創雲端整合方案 提升生產效率
CAM Studio 是首款將電腦輔助設計（CAD）、電腦輔助製造（CAM）及產品資料管理（PDM） 完整整合至雲端的解決方案，幫助設計與製造團隊更高效地規劃、模擬及協作，全面提升生產效率。這項全新解決方案讓全球 Onshape 用戶能夠無縫銜接設計與製造，開創更多可能性。
PTC Onshape與Arena總經理 David Katzman 表示，CAM Studio 直接內建於 Onshape 的雲端原生平台，讓用戶能夠享有內建版本控制與集中儲存的製造策略。這不僅確保無縫協作，還能消除傳統檔案式工作流程的風險，並提升設計至製造全過程的可追溯性。我們致力於透過創新工具，幫助團隊提升生產力，驅動產業發展。
支援多軸加工 滿足多元製造需求
CAM Studio 目前支援 2.5 軸與基礎 3 軸加工，涵蓋各類常見的機械加工應用，滿足一般製造需求。針對 高階製造場景，PTC未來將推出 CAM Studio Advanced，進一步提供更強大的 3、4、5 軸加工技術，因應更複雜的生產需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 最便宜蘋果AI手機來了！iPhone 16e定價破2萬、10大功能一次看 鏡頭升級4800萬畫素
📢 原價屋被爆RTX 5080顯卡「收錢再加價賣」引網怒！店家後續動作曝光
📢 蘋果Vision Pro開箱！沉浸式體驗畫面躍框而出 菜鳥DJ刷碟、眼動操作驚豔
📢 蘋果iPad mini 7開箱！實測配PS5手把變遊戲主機、寫筆記 8.3吋螢幕超剛好
📢 任天堂Switch 2台灣快開賣？網揪「這處有檔期」時間曝光：我先空出來了
📢 2月4G、5G便宜資費懶人包／4G不限速吃到飽免500！5G上網優惠只要399
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言