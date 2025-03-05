智邦營收／史上最強2月！營收129億元 月增3.1%、年增141.5%

網通大廠智邦（2345）5日公布2月營收129億元，月增3.1%，年增141.5%，創歷史同期新高，史上第二高。累計前2月營收254.33億元，年增126.5%。

日前智邦受到市場傳聞有競爭對手搶單等消息影響，股價一路盤跌，從1月8日最高806元，下跌至最低648元，近期股價反彈，智邦今日上漲6元，收687元。

日前外資報告也重申，智邦可望AI相關產品智慧網卡及AI加速器持續成長，加上800G交換器持續出貨帶動全年營收及獲利再創新高。