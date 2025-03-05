快訊

中職／陷桃色風波 黃忠義之子黃紹熙發聲：將依法訴追相關責任

王大陸黑幕連環爆 傳與黑幫交好還放高利貸？警強調逐一清查

錢來了！台南火車站站前廣場大改造 啟動都市計畫變更

聽新聞
0:00 / 0:00

汎銓完成美國布局 卡位美國半導體發展商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎銓科技董事長特助柳淳浩暨美國子公司CEO。圖／汎銓提供
汎銓科技董事長特助柳淳浩暨美國子公司CEO。圖／汎銓提供

台積電宣布加碼赴美投資千億美元，市場預料將掀起供應鏈赴美風潮。專注材料分析且是台積電供應鏈成員的汎銓科技美國子公司本月正式進駐設備，預計5月正式營運，率先卡位美國大舉投資的AI晶片和前端設備和材料開發商機。

汎銓美國子公司執行長柳淳浩日前接受矽谷商業周刊專訪卻道出，美國通過晶片法後，許多外國半導體企業試圖在美國建立據點，但大多數公司因為成本過高、缺乏本地專業人脈而難以成功。

他透露，外國企業前進美國，首先面臨的難題就是地點選擇，還有是採用租地或買斷，前者雖有助於降低企業初期承受成本風險，卻會面臨欠缺長期營運保障，持有人可能因突來要求退租，得再面臨另外尋求新據點困擾；至於直接買廠或買地自己改裝或新建，往往在申請裝潢或建照，得經過冗長審核，再者光水電申請，也要耗費至少半年期。

除此之外，由於美國半導體產業外移，長期欠缺熟悉半導體產業人才，也是前進美國卡位美國半導體商機要面臨的難題。柳淳浩在美國分公司實驗室即將啟用前夕受訪時，道出台廠供應鏈赴美可能遭遇的挑戰。

汎銓也是半導體材料分析廠中第一家率先完成美國布局並即將營運的廠商。汎銓去年5月董事會通過成立美國子公司，並由汎銓董事長柳紀綸兒子柳淳浩出任美國子公司執行長，主導美國設廠事務。

畢業於美國史丹佛大學物理研究所的柳淳浩，憑藉在矽谷跨入半導體產業核心經驗，對美國科技環境的熟悉度與史丹佛大學的校際人脈，在美國Sunnyvale購置廠房，並於10月底完成過戶。

汎銓表示，Sunnyvale位於矽谷核心區域，與蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）是鄰居，廠房距離美商超微（AMD）和美商應材、科林研發 大約10分鐘車程，也鄰近輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、英特爾和美光（Micron），汎銓專注材料分析，扎根最先進的製程材料分析技術，美國許多全球頂尖的半導體設備大廠，都是汎銓的重要客戶。

柳淳浩表示，汎銓美國分公司據點，前身為西門子的半導體生產設施，擁有3000千瓦（3 兆瓦） 的電力供應，遠超一般1萬平方英尺建築的電力需求，為汎銓美國子公司的高功耗設備提供保障。

他透露未來汎銓美國分公司經營定位及客戶目標是晶圓廠、IC設計公司、半體設備及材料商。

柳淳浩表示，汎銓近來因應美日等積極發展自主半導體產業，加速海止布， 2023年進入日本，2024年進入美國，並計畫在台灣、中國、日本進一步擴展，以滿足AI 相關產業對材料分析的需求。汎銓美國分公司目前已有多名美籍員工，並正在持續招聘工程人員，預計5月正式啟用，為營運添助力。

汎銓美國分公司本月正式完成設備安裝，預計5月正式營運。圖／汎銓提供
汎銓美國分公司本月正式完成設備安裝，預計5月正式營運。圖／汎銓提供

半導體 台積電 美國

延伸閱讀

美國2月非法跨境移民人數減 降至數十年來最低

藉芬太尼加徵關稅施壓 中批美「恩將仇報」破壞禁毒合作

「中共≠中國人民」 美媒：美國務院文件明確定調戰略對手

彭博：貿戰升級 美評估撤銷中最惠國待遇

相關新聞

十銓科技強勢前進 Embedded World 2025

記憶體模組廠十銓（4967）5日宣布將隆重參加全球嵌入式應用技術領域的重要盛會「Embedded World 2025」...

各國推動晶片自主 國研院：台灣有絕佳突破機會

近年來，隨著全球地緣政治風險升高，各國皆體認到半導體供應鏈安全的重要性，紛紛加速推動晶片自主。國研院科政中心指出，這波全...

PTC 推雲端原生「CAM Studio」業界首創雲端整合方案

工業軟體大廠PTC近日宣布推出 CAM Studio Beta 版，這款全新解決方案讓 電腦輔助製造（CAM） 無縫整合...

智邦營收／史上最強2月！營收129億元 月增3.1%、年增141.5%

網通大廠智邦（2345）5日公布2月營收129億元，月增3.1%，年增141.5%，創歷史同期新高，史上第二高。累計前2...

汎銓完成美國布局 卡位美國半導體發展商機

台積電宣布加碼赴美投資千億美元，市場預料將掀起供應鏈赴美風潮。專注材料分析且是台積電供應鏈成員的汎銓科技美國子公司本月正...

山林水手握百億水資源工程 毛利率將重返疫情前水準

山林水（8473）5日指出，今年成功取得「澄清湖淨水場」及「中科園區污水下水道系統」兩大操作維護專案，預計今年水處理操作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。