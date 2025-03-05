汎銓完成美國布局 卡位美國半導體發展商機

台積電宣布加碼赴美投資千億美元，市場預料將掀起供應鏈赴美風潮。專注材料分析且是台積電供應鏈成員的汎銓科技美國子公司本月正式進駐設備，預計5月正式營運，率先卡位美國大舉投資的AI晶片和前端設備和材料開發商機。

汎銓美國子公司執行長柳淳浩日前接受矽谷商業周刊專訪卻道出，美國通過晶片法後，許多外國半導體企業試圖在美國建立據點，但大多數公司因為成本過高、缺乏本地專業人脈而難以成功。

他透露，外國企業前進美國，首先面臨的難題就是地點選擇，還有是採用租地或買斷，前者雖有助於降低企業初期承受成本風險，卻會面臨欠缺長期營運保障，持有人可能因突來要求退租，得再面臨另外尋求新據點困擾；至於直接買廠或買地自己改裝或新建，往往在申請裝潢或建照，得經過冗長審核，再者光水電申請，也要耗費至少半年期。

除此之外，由於美國半導體產業外移，長期欠缺熟悉半導體產業人才，也是前進美國卡位美國半導體商機要面臨的難題。柳淳浩在美國分公司實驗室即將啟用前夕受訪時，道出台廠供應鏈赴美可能遭遇的挑戰。

汎銓也是半導體材料分析廠中第一家率先完成美國布局並即將營運的廠商。汎銓去年5月董事會通過成立美國子公司，並由汎銓董事長柳紀綸兒子柳淳浩出任美國子公司執行長，主導美國設廠事務。

畢業於美國史丹佛大學物理研究所的柳淳浩，憑藉在矽谷跨入半導體產業核心經驗，對美國科技環境的熟悉度與史丹佛大學的校際人脈，在美國Sunnyvale購置廠房，並於10月底完成過戶。

汎銓表示，Sunnyvale位於矽谷核心區域，與蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）是鄰居，廠房距離美商超微（AMD）和美商應材、科林研發 大約10分鐘車程，也鄰近輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、英特爾和美光（Micron），汎銓專注材料分析，扎根最先進的製程材料分析技術，美國許多全球頂尖的半導體設備大廠，都是汎銓的重要客戶。

柳淳浩表示，汎銓美國分公司據點，前身為西門子的半導體生產設施，擁有3000千瓦（3 兆瓦） 的電力供應，遠超一般1萬平方英尺建築的電力需求，為汎銓美國子公司的高功耗設備提供保障。

他透露未來汎銓美國分公司經營定位及客戶目標是晶圓廠、IC設計公司、半體設備及材料商。