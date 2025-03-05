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山林水手握百億水資源工程 毛利率將重返疫情前水準

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
山林水董事長郭又綺（右）與山林水總經理吳人傑。圖/山林水提供
山林水董事長郭又綺（右）與山林水總經理吳人傑。圖/山林水提供

山林水（8473）5日指出，今年成功取得「澄清湖淨水場」及「中科園區污水下水道系統」兩大操作維護專案，預計今年水處理操作維護業務營收成長目標有望突破30%，全年毛利率則有望回升至疫情前的健康水平，展現公司穩健的成長動能。

山林水指出，目前手握多項總額高達百億元的重大工程，包括高雄楠梓再生水廠、新竹科學園區污水處理廠及其他大型水資源處理項目，預計將於未來2至5年內陸續完工，充足的工程量能為未來營運增長提供強勁動能，有望進一步鞏固市場占有率。

山林水董事長郭又綺表示，全球水資源永續利用的需求持續攀升，將把握此市場契機，積極開拓市場，特別聚焦於再生水、海水淡化以及民生與工業用水等多元需求平衡。

在技術與市場雙引擎驅動下，山林水將持續強化技術優勢，推動高階水處理技術應用，實現每日供水量由萬噸級到二十萬噸級的飛躍式提升。

山林水旗下涵蓋20座水處理廠操作維護，市場占有率達25%，自2025年起更將負責處理楠梓產業園區台積電（2330）等每日3萬噸的廢水。同時，中科污水處理廠正進行MBR（膜生物反應器）系統升級工程，並同步啟動第二污水處理廠擴建，預計處理水量將從每日7.7萬噸提升至13萬噸，進一步增強公司業績競爭力。

在高階水處理領域，「台南市永康水資源回收中心及再生水廠」提前於2024年完成二期工業供水，今年度進入日供水量1.55萬噸的營運規模，穩定提供南科台積電等工業用水，對於公司今年營收穩健性將帶來助益。

此外，「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」（由子公司高山林公司負責）預計於2028年正式投入營運，第二、三期則將分別於2029年和2030年啟用，最終可提供台積電每日7萬噸的再生水，該專案以再生水作為工業用水來源，不僅能有效減輕傳統水源開發壓力，亦能提高工業供水系統的穩定性。

在海水淡化業務方面，山林水指出，目前正積極推動馬公海水淡化廠與七美海水淡化廠兩大案，透過持續擴展海水淡化業務，展現公司在水資源管理領域的技術實力與社會責任。其中，馬公廠已穩定運轉，每日可提供6千噸民生用水，有效緩解當地水資源需求。而七美海水淡化廠預計於今年第2季正式啟用，屆時每日將再增加900噸民生用水供應，進一步強化離島地區的水資源穩定性。

展望未來，山林水表示，將持續推動創新轉型，積極導入AI技術以提升營運效率，全面發展無人化操作系統與智能預測引擎，致力於實現更高效、精準的操作管理。同時，公司以響應政府「2050 NET ZERO淨零排放」目標，透過先進的水廠減碳與負碳技術，降低能源消耗、提升經濟效益並達減碳的目標，打造永續水資源管理的最佳實踐模式，持續結合科技與環保理念，為綠能環保事業開創嶄新格局。

台積電 山林水 水資源

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