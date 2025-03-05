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宣德旗下台翰越南新廠落成 體質轉佳、營運走揚

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
台翰越南新廠剪綵，由董事長蔡鎮隆(左四)主持，預期第3季貢獻營收。宣德／提供
台翰越南新廠剪綵，由董事長蔡鎮隆(左四)主持，預期第3季貢獻營收。宣德／提供

宣德（5457）旗下塑膠射出大廠台翰（1336）為滿足新客戶需求，並因應全球電子業生產基地移轉至東南亞，去年 3 月啟動海陽省第二廠區建置，完成全廠硬體設備安裝，5日由董事長蔡鎮隆剪綵落成啟用，預計第3季起貢獻營收

台翰指出，新廠將搭配策略客戶共同切入消費性電子、網通、電競產品，落實公司轉型，營收結構逐步改變。有新廠挹注，預估今年營運瞄準雙位數成長、再創高峰。

公司表示，新廠占地 6 萬平方米，目前第一期工程僅使用約一半的面積，未來仍有廠房擴充或資產活化的機會。特別的是，新廠除原本的模具、成型、組裝、印刷，更有最新的自動噴塗線及組裝線，未來提供產品次組裝，有利於提高客戶黏著度及提升改善毛利率。

台翰是宣德子公司，宣德持有 28.9%的台翰股權。綜觀台翰 2024 全年成績，營收 25.6 億元，年增 10.6%， 逐年步步走揚，去年前三季累計 EPS 1.53 元已超前年全年，體質往正向發展。 台翰每股淨值為 24.4 元，股價目前低於淨值，連續七年均有配息。

公司深耕日系品牌事務機精密塑膠件生產多年，近三年來陸續在聲學、網通、智能家電、遊戲及電競產品等消費性電子產品，取得品牌客戶肯定。新廠即以智慧工廠進行規劃，均配有機聯網並管理導入 MES 系統，亦將導入 AI 自動化。

越南新廠落成後，在中國大陸、越南、菲律賓皆有策略性布局，產能調配暫告段落，可望符合客戶需求。台翰 2024 年的營收占比，分別為事務機機殼 86%、其他 14%。預計 2025 機殼將降為 20%、消費型電子與網通等將成長至 20%。

營收 網通

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