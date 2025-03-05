華擎旗下東擎推出 iEP-7040E 系列 工業物聯網控制器

華擎（3515）旗下東擎科技（ASRock Industrial）5日推出全新推出iEP-7040E系列工業物聯網控制器，集AI強勁算力、極致圖像處理與強大工業連接能力於一身，打造新世代邊緣運算標準。iEP-7040E系列搭載Intel Core Ultra 200H系列處理器（Arrow Lake-H），整合經AI優化的CPU、GPU與NPU技術，為智慧自動化、電腦視覺與即時工業應用提供強勁動力。

三大核心技術驅動強勁效能：Intel Arc Graphics支援卓越視覺運算能力，NPU化身AI加速引擎強化智能運算，Intel In-Band ECC則確保關鍵邊緣應用穩定運作。iEP-7040E系列具彈性的IO與擴充能力，可支援4G LTE、5G、Wi-Fi 7/6E和Bluetooth 5.4，協助各工業設備順暢連接與高效協作。

該系列專為嚴苛環境打造，採用強固無風扇設計，適用於-25°C至50°C寬溫範圍與9V至36V DC電源輸入，在多元工業環境提供卓越穩定性。iEP-7040E系列提供Basic、PoE、5LAN、5G-WiFi和8DIO五款SKU配置，全面支援智慧製造、流程自動化、機器人控制、智慧城市和AI邊緣運算應用，注入AI動能並驅動無限可能。

iEP-7040E系列為AI加速邊緣運算量身打造，全面發揮Intel Core Ultra 7 255H/5 225H處理器（Arrow Lake-H）強勁算力，採用最高16核心（6P+8E+2LPE）與16執行緒的混合架構。內建Intel Arc Graphics和NPU，強化電腦視覺、預測分析與即時自動化，驅動智慧應用邁向新高度。此外，支援最高96GB雙通道DDR5 5600 MHz SO-DIMM記憶體，並搭載In-Band ECC技術，讓邊緣環境無須妥協，兼具AI高效推論與節能低功耗雙優勢。