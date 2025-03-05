蔡明忠：台積電挺身而出 台灣對未來 AI 發展很重要
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠率隊參加2025世界通訊大會（MWC 2025），除了參訪之外，他針對今年的台股環境接受媒體訪問時表示，大家都知道有一個最大的變數就是川普，其一舉一動對整個市場、貿易、世界經濟發展，就短期與中長期的影響仍未可知，因此今年是一個忐忑不安的開始。
同時，對於台積電擴大赴美投資，蔡明忠也認為，關於晶片是否要加稅的議題暫時應會得到緩解。其實大家也知道晶片加稅議題應不會影響台積電，因為其不是直接將晶片出口至美國，外界無法得知若加稅該如何計算。不過台積電總算是挺身而出，身為護國神山，保護整個台灣的ICT相關產業。我們處於一個非常關鍵的地位，就是在整個AI供應鏈裡面是樞紐地位，現在整個AI生態系裡面，所需要的任何零件、設備、裝置等大多跟台灣有關，包括節能、散熱、高速運算等領域。
蔡明忠強調，在未來整個AI發展中，台灣實在是很重要。他也盼美國政府能夠真正看到這一點，如果扼殺台灣產業的發展，就是扼殺整個世界AI的發展，而這也不見得可以讓美國再度偉大。
同時，蔡明忠指出，台積電相關舉措一定是評估應該做才去做，因為又不是笨公司，而是世界上最厲害的公司，因此他相信台積電應該是本來已有打算，只是選這個時間點宣布。
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