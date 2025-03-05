快訊

母職懲罰／光擴大托育沒效 育3歲以下孩月薪少1.2萬

王世堅爆氣中常會告御狀 酸柯建銘該做精神鑑定

王大陸涉教唆毆人 搭Uber下車比中指凶狠畫面曝光

蔡明忠：台積電挺身而出 台灣對未來 AI 發展很重要

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠。記者鐘惠玲/攝影
富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠。記者鐘惠玲/攝影

富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠率隊參加2025世界通訊大會（MWC 2025），除了參訪之外，他針對今年的台股環境接受媒體訪問時表示，大家都知道有一個最大的變數就是川普，其一舉一動對整個市場、貿易、世界經濟發展，就短期與中長期的影響仍未可知，因此今年是一個忐忑不安的開始。

同時，對於台積電擴大赴美投資，蔡明忠也認為，關於晶片是否要加稅的議題暫時應會得到緩解。其實大家也知道晶片加稅議題應不會影響台積電，因為其不是直接將晶片出口至美國，外界無法得知若加稅該如何計算。不過台積電總算是挺身而出，身為護國神山，保護整個台灣的ICT相關產業。我們處於一個非常關鍵的地位，就是在整個AI供應鏈裡面是樞紐地位，現在整個AI生態系裡面，所需要的任何零件、設備、裝置等大多跟台灣有關，包括節能、散熱、高速運算等領域。

蔡明忠強調，在未來整個AI發展中，台灣實在是很重要。他也盼美國政府能夠真正看到這一點，如果扼殺台灣產業的發展，就是扼殺整個世界AI的發展，而這也不見得可以讓美國再度偉大。

同時，蔡明忠指出，台積電相關舉措一定是評估應該做才去做，因為又不是笨公司，而是世界上最厲害的公司，因此他相信台積電應該是本來已有打算，只是選這個時間點宣布。

AI 台積電 蔡明忠

延伸閱讀

民進黨：在野唱衰台積電 國民黨出賣台灣才是國安危機

台積電市值超越特斯拉 排名推升至全球第9大

台積電（2330）關稅危機暫時解除…就怕川普又開新副本！息大大：往ETF挑00935可買

台積電擴大對美投資 美企業樂見全球製造產能增加

相關新聞

智邦營收／史上最強2月！營收129億元 月增3.1%、年增141.5%

網通大廠智邦（2345）5日公布2月營收129億元，月增3.1%，年增141.5%，創歷史同期新高，史上第二高。累計前2...

汎銓完成美國布局 卡位美國半導體發展商機

台積電宣布加碼赴美投資千億美元，市場預料將掀起供應鏈赴美風潮。專注材料分析且是台積電供應鏈成員的汎銓科技美國子公司本月正...

山林水手握百億水資源工程 毛利率將重返疫情前水準

山林水（8473）5日指出，今年成功取得「澄清湖淨水場」及「中科園區污水下水道系統」兩大操作維護專案，預計今年水處理操作...

宣德旗下台翰越南新廠落成 體質轉佳、營運走揚

宣德（5457）旗下塑膠射出大廠台翰（1336）為滿足新客戶需求，並因應全球電子業生產基地移轉至東南亞，去年 3 月啟動...

華擎旗下東擎推出 iEP-7040E 系列 工業物聯網控制器

華擎（3515）旗下東擎科技（ASRock Industrial）5日推出全新推出iEP-7040E系列工業物聯網控制器...

蔡明忠：台積電挺身而出 台灣對未來 AI 發展很重要

富邦集團暨台灣大哥大董事長蔡明忠率隊參加2025世界通訊大會（MWC 2025），除了參訪之外，他針對今年的台股環境接受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。