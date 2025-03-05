川普2.0加上 AI 新時代 擁抱多元美國投資機會

隨川普就任美國總統，挾著減稅、放鬆監管等親商政策，美股一度創下歷史新高，然在DeepSeek低成本AI模型、關稅措施、地緣政治情勢引發不確定下，近期美股震盪加劇，富蘭克林投顧建議，現階段應以靜制動，看好創新科技/科技基本面無虞，短線修正視為估值偏高後的良性調整，可趁近期回檔期間採取定期定額投資以累積部位。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)參加投資展望說明會，深度解析未來十年美國成長投資主題，協助投資人精準掌握主流趨勢商機。

市場聚焦於川普2.0經濟，期待美國總統川普將推行減稅、放鬆監管等親商且有助刺激經濟的政策，但川普的關稅政策可能帶來更多不確定性，若推動長期通膨上升，將影響聯準會利率政策動向，進而影響投資人信心。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾(Grant Bowers)認為，長遠來看，AI驅動的生產力提升、監管環境改善、美國投資增加仍將支持美國經濟健康發展，並為2025年經濟持續擴張奠定基礎，並惠及金融、能源、科技、消費、工業、醫療等多個領域。

就美股而言，雖當前面臨較高的估值疑慮，但美股獲利能力也較高，預計2025年史坦普500指數企業獲利有望實現雙位數成長，此外，富蘭克林股票團隊特別關注中型股領域，史坦普中型400指數在1991年6月至2025年1月期間的總報酬複合年增長率(CAGR)達11.96%，表現優於史坦普500指數的10.83%與史坦普小型600指數的9.59%，中型股相對於大型股的估值也接近歷史低點，存在著許多投資機會。

葛蘭‧包爾(Grant Bowers)表示，抓穩未來十年大趨勢非常重要，目前關注在AI、醫療創新、工業復興等大主題：

1.人工智慧(AI)：已接棒個人電腦、網際網路、行動裝置、雲端成為劃世代的大趨勢，未來，AI可能創造數兆美元的機會，並為科技、醫療保健、教育、汽車、消費等眾多產業帶來顛覆性影響。隨AI持續發展，AI基礎設施、AI應用程式、物理AI將成市場關注焦點，而目前我們才剛處於AI時代的開端。

2.醫療創新：人口老化趨勢與AI帶來的顛覆性將刺激醫療保健領域創新，如：基因進步催生個人化醫學、AI驅動的藥物研究加快新藥和新療法的發現和批准時間表。

3.工業復興：在川普政府聚焦「美國優先」施政綱領下，AI、機器人、自主系統將加速製造業回流，並支持政府與業界在能源、交通、資料中心等基礎設施的投資，最終，充足的美國國內能源供應和基礎設施將增強美國出口和美國製造的優勢。

富蘭克林投顧表示，富蘭克林坦伯頓美國機會基金專注投資於各個市值領域的美國領導廠商，經理團隊首先確認那些能支持長期投資的成長主題，接著積極尋找成長潛力尚未被市場發掘公司，並輔以基本面分析、由下而上分析、多元投資、靈活且擇機佈局來創造出差異化投資組合，值得留意的是，該基金相對於大盤羅素3000成長指數低配科技七雄，並積極尋找科技七雄以外的主動投資機會，其中，中型股與小型股的合計比重接近三成，期待該基金能隨市場廣度擴散至科技七雄以外領域而同步受惠。