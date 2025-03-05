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中華電信 MWC 展 洽談衛星合作

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
中華電信董事長簡志誠。記者鐘惠玲/攝影
中華電信董事長簡志誠。記者鐘惠玲/攝影

中華電信（2412）董事長簡志誠帶隊參加2025世界行動通訊大會（MWC 2025），他於現場受訪時表示，或有可能於今年內，開始向企業用戶推廣使用Eutelsat OneWeb低軌衛星服務。同時，這次於MWC也會與中軌衛星、同步軌道衛星業者洽談合作。

簡志誠指出，中華電信已獲得Eutelsat OneWeb獨家代理權，並配合數發部布建約700個點，由於相關頻寬1.2Gbps已用罄，要看對方於今年第2或第3季時，是否能提供更多約300Mbps頻寬，該公司才能向潛在企業用戶推廣使用。這次前來MWC，也會與對方商談相關議題。

除了Eutelsat OneWeb之外，簡志誠提到，中華電信也有與Kuiper、Telesat等低軌衛星業者洽談合作，但還要看對方的衛星布建進度，現在布建低軌衛星的速度其實可以很快。另外，這次於MWC，該公司也會與中軌衛星SES，以及同步軌道衛星業者洽談。

這次簡志誠率領公司主管前進MWC，參加與經濟部產業發展署共同舉辦的MWC 2025台灣館國際策略夥伴交流會。中華電信與工研院攜手合作，於這次MWC台灣館中展示衛星視訊通話技術。

同時，簡志誠也訪問MWC諾基亞展區，共同揭露合作成果，透過諾基亞的智慧節能平台，導入軟體節能技術，提升網路能源效率。中華電信也攜手愛立信，於後者的MWC展區展示5G兩大創新應用，聚焦AI網路智慧管理，結合數位分身及生成式AI，提升人潮密集情境下的網路資源使用效能，並展示5G網路切片應用潛力。

MWC 中華電信 諾基亞

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