創新無線通訊 中山大學溫朝凱獲國科會傑出研究獎

國科會113年度傑出研究獎揭曉，中山大學通訊工程研究所教授溫朝凱長期深耕無線通訊深度學習技術與MIMO多天線系統領域，除創新研究理論，也以產學合作與技轉方式將成果應用於實務，卓越表現榮獲肯定。

溫朝凱研究專長為無線通訊，在多天線系統的研究成果豐碩，於國際頂尖期刊發表多篇重要論文，屢獲ESI高被引論文肯定，其著作在Google Scholar Citation引用次數已逾15,000次，深具國際學術影響力。溫朝凱獲獎無數，相關研究成果獲得近30項專利，在2022、2024年兩度入選資料分析服務商科睿唯安（Clarivate Analytics）高被引學者，2024年因「對深度學習在無線通訊系統之貢獻」當選國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow），並連續4年入選「全球前2%頂尖科學家」，更於今年榮獲國科會傑出研究獎。

在進入中山任教前，溫朝凱曾於工業技術研究院與聯發科技服務，是臺灣少見可將通訊理論結合實作的學者。在學術研究外，溫朝凱積極推動技術轉移與產學合作，執行超過20餘件非政府產學計畫與3項技術轉移。他於2018年率先提出「無線通道回傳自動編碼器」，開啟國內外學者進行各項後續研究，並促使全球行動標準組織（3GPP）研究該技術的6G標準。其所開發的自動編碼器（CsiNet）技術，更被納入MATLAB套件，加速全球應用發展。

溫朝凱致力於MIMO多天線系統的理論效能分析、訊號處理、資訊安全與系統實現，並創新應用機器學習與深度學習技術在無線通訊領域中。他將無線傳播通道視為影像進行處理，成功開發兩大無線系統深度學習技術框架，應用在通道狀態資訊（CSI）回傳與通道估計，顯著提升無線物理層性能。

溫朝凱亦與教育部國家講座翁金輅合作，在中山大學建置MIMO測試平臺，執行多項Over-The-Air（OTA）實驗，公開研究成果，並協助業界建立類似測試環境；涵蓋5G/6G MIMO系統、毫米波波束管理技術及智慧反射表面（RIS）技術等，為未來通訊技術發展奠基。

對於此次獲獎，溫朝凱教授感謝國科會的肯定與支持。他表示，每一次成功的實驗驗證都是最難忘的時刻，而這背後離不開長時間的努力與團隊的緊密合作，因此，他特別感謝中山大學通訊技術實驗室的研究夥伴，以及學校提供的優質研究環境與資源。

中山大學表示，溫朝凱在作育英才上不遺餘力，指導超過45位碩士與5位博士，畢業學生遍布國內外通訊產業核心研發領域，為業界注入新血。他也擔任多家國際頂尖期刊編輯、IEEE通訊學會臺南分會主席，並為日月光、中鋼公司等在地企業培訓5G與AI相關人才。面對6G時代，溫朝凱將持續深化無線通訊技術研究，並推動產學合作與人才培育，加速關鍵技術推廣，為臺灣在全球通訊產業保持競爭優勢貢獻心力。