台積電砸錢擴大美國投資 陸行之提2想法分享

台積電（2330）宣布有意增加 1,000 億美元投資美國先進半導體製造，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施及一間研發中心，資深半導體產業評論家陸行之5日再提出兩個想法分享， 同時開放給網友提出看法討論。

針對台積電擴大投資美國一事，陸行之在4日就曾在臉書貼文提出8點看法，5日則是再提出兩個想法分享，但強調，「不一定對」，「有不同想法不用太激動，請提出你的看法」，開放給網友提出看法討論。

陸行之認為，「台灣產業政策可能要做些調整，做一堆低毛利高單價產品輸美，加速對美貿易龐大順差，但很多順差產品沒賺多少錢」，他說，「現在美國找台積電這個高毛利的出來頂罪，台積電雖然美國客戶佔比超過70%，但很多半導體產品沒有直接或間接輸出到美國市場」。

另外，陸行之也點出其他的原因，「可以去問問台積電內部人士，台積電擴大赴美，缺電（即使美國電也是很貴）應該也是考量之一」，「當然被美國政府壓迫（之前就說董事會首次在美國開，肯定有重大訊息要公布)」，「缺人工，缺土地」也是其他原因。

陸行之的臉書貼文全文如下：

我有兩個想法分享，但不一定對，有不同想法不用太激動，請提出你的看法，Open for discussions

1. 我覺得台灣產業政策可能要做些調整，做一堆低毛利高單價產品輸美，加速對美貿易龐大順差，但很多順差產品沒賺多少錢，現在美國找台積電這個高毛利的出來頂罪，而台積電雖然美國客戶佔比超過70%，但很多半導體產品沒有直接或間接輸出到美國市場。

2. 全台灣人為了一個人的理想，死守非核（即使新技術陸續出現也不考量)，空汙加劇，肺腺癌死亡增，電價飛漲，電力不足，即使新政府找童董當炮灰，苦口婆心想改也困難重重，可以去問問台積電內部人士台積電擴大赴美，缺電（即使美國電也是很貴）應該也是考量之一。當然被美國政府壓迫（之前就說董事會首次在美國開，肯定有重大訊息要公布)，缺人工，缺土地也是其他原因。

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