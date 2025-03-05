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TXOne Networks 調查顯示 數位轉型下 資安風險更多樣化

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球工業物聯網資安廠商TXOne Networks（睿控網安）5日發表最新的營運技術（OT）網路資安年度報告「2024年OT/ICS網路資安年度報告」，點出現階段企業面對供應鏈漏洞、老舊基礎架構、漏洞修補困難，以及事件回應能力不足等風險。建議工業控制系統（ICS）部署應包含如智慧感測器、邊緣運算裝置、資產追蹤解決方案，以及遠端監控工具等。

TXOne Networks（睿控網安）指出，傳統的網路資安策略專注於保護IT（資訊技術）系統與相關的數位資產。但產業持續邁向數位轉型，關鍵基礎架構也逐步整合至統一的數位生態環系當中，使得攻擊面因而擴大。OT與IT系統之間的天生差異，通常會讓以IT為主的資安措施無法有效套用至OT環境。此外，隨著OT系統之間的連結變得更加緊密，傳統IT防護的缺點也更為顯著，尤其在系統安全性、可用性與可靠性方面。

TXOne Networks（睿控網安）與Frost & Sullivan聯合執行一項大規模問卷調查，廣納來自亞洲、歐洲、中東及北美共150名C-level級高階主管的意見，並涵蓋眾多產業，包含如汽車、食品、石油天然氣、醫藥及半導體等。報告顯示，高達94%的受訪機構表示在過去一年曾經面臨OT資安事件的風險，更有98%表示IT事件對他們的OT環境造成影響。儘管曾經發生勒索病毒事件的受訪者從2023年的47%下降至2024年的28%，但國家級駭客對於關鍵基礎架構的攻擊卻儼然成為一項日趨嚴重的新挑戰，包括進階持續性滲透攻擊（APT）、供應鏈軟體漏洞，以及進階惡意程式（如Fuxnet和FrostyGoop）等多樣化威脅。

TXOne Networks（睿控網安）執行長劉榮太表示，大型企業在提升資安態勢時，OT網路資安的焦點不再侷限於資產盤點以及漏洞管理，而是延伸至資安防護、進階威脅偵測，以及基於風險的資安治理。報告顯示，OT網路攻擊的持續升高，突顯企業迫切需要採取行動，特別是那些尚未在OT布建資安的企業。在每個垂直產業則有賴社群的力量，透過知識的分享與創新來消除這些認知及解決方案上的缺口，進而將OT資安的做法依據產業建立標準。

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