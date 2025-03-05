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全台首張認證！勤業眾信助攻達佛羅強化工業資安防線

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信助企業通過 IEC 62443-3-3 認證。業者提供
勤業眾信助企業通過 IEC 62443-3-3 認證。業者提供

隨著工業 4.0 與數位轉型發展，企業的工業設備（OT）正成為駭客攻擊的新目標，資安風險日益升高。勤業眾信表示，正積極協助企業強化 OT 資安，透過國際標準導入與專業輔導，幫助工具機設備廠商達佛羅成功取得全台首張 IEC 62443-3-3 國際資安認證，同時協助企業降低風險、提升國際市場競爭力。

勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理林彥良表示，企業在提升生產效率時，也必須同步強化 OT 端的資安防護，不能只關注 IT 系統，IEC 62443 是全球公認的工業控制系統安全標準，能幫助企業建立完整的資安管理制度，降低資安風險，同時提升品牌信譽與競爭力。

達佛羅董事長張錦鋒指出，數位轉型已是全球趨勢，但企業不能只追求生產力與效率，更要重視 OT 資安挑戰。達佛羅一直將安全性視為產品開發核心，這次 AXILE 系列工具機取得 IEC 62443-3-3 認證，代表公司的OT 資安能力獲得國際肯定，也讓企業在全球市場更具競爭優勢。

Bureau Veritas 事業發展處處長邱郁清表示，IEC 62443-3-3 是工業自動化與控制系統領域的重要安全標準，這次協助達佛羅取得認證，展現 Bureau Veritas 與勤業眾信在 OT 資安領域的專業能力，也幫助企業在數位轉型過程中建立更完善的資安保障。

為協助企業強化 OT 資安，勤業眾信說，資安團隊可以提供完整輔導服務，包括資產盤點、架構調整、機台安全評估與流程優化，幫助企業建立全球一致的資安管理規範，降低因網路攻擊或人為操作失誤導致的產線停擺風險。

這項認證由國際知名測試與檢驗機構 Bureau Veritas 頒發，象徵企業產品安全性的全面升級，不僅提升產品的穩定性與可靠性，也符合全球市場合規需求，為企業拓展國際市場增添優勢。

資安

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