台積電市值超越特斯拉 排名推升至全球第9大
台積電美國存託憑證（ADR）止跌反彈，上揚逾4%，收在180美元，台積電市值攀升至9335億美元，超越特斯拉（Tesla），居全球第9大。
美國繼續對加拿大、墨西哥及中國的輸美商品課徵新關稅，加深通膨升高、經濟衰退的疑慮，衝擊美股4日下挫。路透社報導，特斯拉董事長丹候（RobynDenholm）持續賣出特斯拉持股；特斯拉股價下跌逾4%。
台積電宣布增加對美國投資1000億美元，在美國投資金額將增至1650億美元，將擴大投資興建3座晶圓廠、2座先進封測廠及1間研發中心。
台積電大舉擴大對美國投資引發熱議，市場看法分歧，部分人士認為與先前傳出的搭救對手英特爾（Intel）相比，加碼對美國投資的結果相對有利；部分人士憂心恐將影響台積電未來毛利率及獲利表現。
台積電ADR震盪收高，收在180美元，上漲7.03美元，漲幅逾4%，據Companiesmarketcap統計，台積電市值回升至9335億美元，超越特斯拉的8750億美元，排名自第10往前推進至第9，特斯拉市值也被博通（Broadcom）的8787億美元超越，跌出前10名之列，落居第11。
台積電今天股價同步反彈，盤中最高達1030元，上漲30元，市值回升至26.71兆元，貢獻大盤約242點。
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