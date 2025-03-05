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Gogolook 攜小金雞登 MWC 推全球 AI 防詐解方

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
Gogolook登MWC攜小金雞推動全球 AI 防詐解決方案。Gogolook提供
Gogolook登MWC攜小金雞推動全球 AI 防詐解決方案。Gogolook提供

信任科技服務商 Gogolook （6902）近日參與於西班牙巴塞隆納舉行的 MWC 2025（世界行動通訊大會），為台灣少數參與的 AI 軟體公司。Gogolook 攜旗下企業防詐品牌 ScamAdviser 在全球舞台上展示 AI 防詐技術，並與全球防詐聯盟 GASA 董事總經理 Jorij Abraham 同台，共同探討詐騙崛起對全球各產業與政府的影響。本次活動匯聚來自電信、金融與科技產業的領袖，Gogolook 展現 AI 防詐科技在打擊詐騙犯罪中的關鍵角色，在台灣眾多半導體、網通、電信業者大秀新技術外，也展現台灣不同的軟實力！

ScamAdviser 為 Gogolook 去年收購的荷蘭防詐服務商，具備全球最齊全的詐騙網域資料庫與厚實的歐美企業客戶群，並開發出網域風險評級技術 TrustScore，，結合 Gogolook 既有的 AI 技術與防詐資料庫為企業提供全方位的防詐解決方案。

根據美國資安廠商 Gen Digital 調查，詐騙佔網路威脅（cyber threat）的比例已從 2020 年的 30%，在 2024 年大幅攀升至 70%，凸顯詐騙對傳統資安產業的巨大影響。作為全球防詐聯盟（Global Anti-Scam Alliance，下簡稱 GASA）的基石成員，Gogolook 商務長林伯翰與 GASA 董事總經理 Jorij Abraham 同台對談，深入剖析詐騙模式的快速演變，從早期的惡意軟體與暗網交易，演化至今日的 AI 深偽（Deepfake）詐騙。對談內容指出，詐騙不僅威脅金融和科技產業，更對全球通訊產業帶來嚴峻挑戰，企業必須採取 AI 驅動的防詐技術，並透過跨產業合作，建立更有效的防禦機制。

Gogolook 商務長林伯翰表示，數位詐騙的發展速度超乎想像，電信和金融科技業者已成為各國政府主要監管對象，業界面臨迫切的 AI 防詐技術與跨產業防詐情資需求，才能有效阻擋日益複雜的詐騙威脅。作為代表性的 AI 防詐軟體開發商，Gogolook 很榮幸能在世界行動通訊大會和各國跨產業夥伴同台，共同探討防詐策略，我們也將持續推動旗下 ScamAdviser 企業解決方案至全球市場，為全球企業提供內外兼顧的全方位安全防護、滿足全球政府頒布打詐政策的企業合規剛需。

目前，ScamAdviser 的技術已被全球多家企業採用，涵蓋電子商務、資安、社群媒體等領域。Google 也已在多個市場透過 ScamAdviser 的 TrustScore 評級，協助消費者辨識網路商家真偽。

ScamAdviser 提供企業客製化的 AI 防詐技術，透過串接世界級的通訊與數位防詐數據資料庫，導入企業客戶營運流程。企業可透過應用程式介面（API）或軟體開發套件（SDK）串接為企業既有產品增強防詐能力，或交由 ScamAdviser 協助企業建置與長期維運專屬網站、應用程式等防詐服務，藉此挹注營運動能與擴大品牌差異化。

未來，GASA 與 ScamAdviser 將持續擴大防詐聯盟，推動跨國企業與政府機構的防詐情報共享，打造更完善的全球防詐生態系。

AI Gogolook 詐騙

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