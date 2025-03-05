Gogolook 攜小金雞登 MWC 推全球 AI 防詐解方

信任科技服務商 Gogolook （6902）近日參與於西班牙巴塞隆納舉行的 MWC 2025（世界行動通訊大會），為台灣少數參與的 AI 軟體公司。Gogolook 攜旗下企業防詐品牌 ScamAdviser 在全球舞台上展示 AI 防詐技術，並與全球防詐聯盟 GASA 董事總經理 Jorij Abraham 同台，共同探討詐騙崛起對全球各產業與政府的影響。本次活動匯聚來自電信、金融與科技產業的領袖，Gogolook 展現 AI 防詐科技在打擊詐騙犯罪中的關鍵角色，在台灣眾多半導體、網通、電信業者大秀新技術外，也展現台灣不同的軟實力！

ScamAdviser 為 Gogolook 去年收購的荷蘭防詐服務商，具備全球最齊全的詐騙網域資料庫與厚實的歐美企業客戶群，並開發出網域風險評級技術 TrustScore，，結合 Gogolook 既有的 AI 技術與防詐資料庫為企業提供全方位的防詐解決方案。

根據美國資安廠商 Gen Digital 調查，詐騙佔網路威脅（cyber threat）的比例已從 2020 年的 30%，在 2024 年大幅攀升至 70%，凸顯詐騙對傳統資安產業的巨大影響。作為全球防詐聯盟（Global Anti-Scam Alliance，下簡稱 GASA）的基石成員，Gogolook 商務長林伯翰與 GASA 董事總經理 Jorij Abraham 同台對談，深入剖析詐騙模式的快速演變，從早期的惡意軟體與暗網交易，演化至今日的 AI 深偽（Deepfake）詐騙。對談內容指出，詐騙不僅威脅金融和科技產業，更對全球通訊產業帶來嚴峻挑戰，企業必須採取 AI 驅動的防詐技術，並透過跨產業合作，建立更有效的防禦機制。

Gogolook 商務長林伯翰表示，數位詐騙的發展速度超乎想像，電信和金融科技業者已成為各國政府主要監管對象，業界面臨迫切的 AI 防詐技術與跨產業防詐情資需求，才能有效阻擋日益複雜的詐騙威脅。作為代表性的 AI 防詐軟體開發商，Gogolook 很榮幸能在世界行動通訊大會和各國跨產業夥伴同台，共同探討防詐策略，我們也將持續推動旗下 ScamAdviser 企業解決方案至全球市場，為全球企業提供內外兼顧的全方位安全防護、滿足全球政府頒布打詐政策的企業合規剛需。

目前，ScamAdviser 的技術已被全球多家企業採用，涵蓋電子商務、資安、社群媒體等領域。Google 也已在多個市場透過 ScamAdviser 的 TrustScore 評級，協助消費者辨識網路商家真偽。

ScamAdviser 提供企業客製化的 AI 防詐技術，透過串接世界級的通訊與數位防詐數據資料庫，導入企業客戶營運流程。企業可透過應用程式介面（API）或軟體開發套件（SDK）串接為企業既有產品增強防詐能力，或交由 ScamAdviser 協助企業建置與長期維運專屬網站、應用程式等防詐服務，藉此挹注營運動能與擴大品牌差異化。

未來，GASA 與 ScamAdviser 將持續擴大防詐聯盟，推動跨國企業與政府機構的防詐情報共享，打造更完善的全球防詐生態系。